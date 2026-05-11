Малък граничен град живее в страх от бъдеща руска агресия

Докато съветската пропаганда гърми от другата страна на реката, а украинските дронове бръмчат над нея, хората в Нарва, Естония, са притиснати между Русия и Запада.

"Здравей, Нарва, здравей, Естония!", гръмна дикторът, докато гигантски екрани от руската страна на реката излъчваха съветска поп музика и стари военни филми за естонската публика.

Лозуните отстрани на сцената изписваха посланието на Русия в деня, в който тя отпразнува поражението на нацистите на Източния фронт, пише The Times. Те гласяха „1945-2026“, сякаш имаше непрекъсната линия от Втората световна война до войната в Украйна.

"Помним. Гордеем се. Победата ще бъде наша. Една страна, една победа."

Денят на победата на Червения площад в Москва беше приглушен тази година, след като обичайният марш на военна техника беше отменен поради страх от украински атаки с дронове. Въпреки това, на 500 мили разстояние в град Ивангород, отвъд границата с Нарва в Естония, тържествата бяха по-пищни от всякога.

За малкия граничен град в Естония, честването на Деня на победата, триумфът на Съветския съюз над нацистка Германия, се е превърнало в апотеоз на съвременна битка за сърцата и умовете.

От момента, в който Русия нахлу в Украйна, въпросът за естонците е: ще бъде ли следващата Нарва?

Президентът на Русия Владимир Путин специално посочи града като една от руските територии, които Петър Велики „възвърна“ в битка през 1704 г. "Изглежда, че и на нас ни се е паднало да го възвърнем и укрепим", каза той.

Това е най-рускоезичният град в Европейския съюз, с 98% в сравнение със средно 20% за Естония. Защитата на рускоезичните е една от обосновките на Путин за военни действия в Украйна и теоретично това се простира много по-далеч в тази територия на НАТО, която някога е била част от Съветския съюз.

Войната в Украйна промени живота във всички балтийски държави, но може би никъде толкова, колкото в Нарва.

Естония беше ранна жертва на руската форма на хибридна война и дезинформация. Тя претърпя масивни кибератаки през 2007 г. по време на бунтове от страна на етническо-руското малцинство, предизвикани от преместването в Талин, столицата, на бронзова статуя на съветски войник.

Нахлуването в Украйна доведе до бързи промени. Трансграничният Мост на дружбата, свързващ Нарва с Ивангород, беше затворен и по-късно укрепен. Съветските символи бяха забранени, паметниците бяха премахнати, а руската телевизия беше изместена от ефира и изпратена на сателит. Най-важното може би беше, че руската телевизия беше премахната от училищата.