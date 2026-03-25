ГДБОП удари група за трафик на антики, арестувани са петима

Служители на ГДБОП неутрализираха дейността на престъпна група, занимаваща се с търсене и предлагане на културно-исторически ценности с цел получаване на имотна облага.

Специализираната операция е проведена на 24 март на териториите на областите Русе, Разград и Търговище. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Русе.

В хода на полицейските действия са арестувани петима мъже за срок до 24 часа. При извършените претърсвания на 17 адреса и превозни средства са иззети около 2000 монети и 58 предмета, носещи признаците на движими културни ценности. Открити са още 11 металдетектора, 13 000 евро в брой и мобилни устройства.

По случая са разпитани свидетели. Предстои постановление на наблюдаващия разследването прокурор за повдигане на обвинения и налагане на мерки за неотклонение на задържаните лица.