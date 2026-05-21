ДБ: Пеевски включва прокуратурата си и смачка сигнала за уреждане на обществени поръчки

Мирчев: С любопитство очаквам резултата от подопечната му прокуратура

21.05.2026 | 10:55 ч.
БГНЕС

Вчера “Демократична България“ сезира ГДБОП за пътуванията на Пеевски до Дубай и за съмнения за уреждане на обществени поръчки. Днес Пеевски се жалва от сигнала и сезира прокуратурата за същото.
 
Според Божидар Божанов, съпредседател на “Да, България“, логиката на тези действия на Пеевски е пределно ясна.
 
“Ние сезирахме само ГДБОП, за да може да бъдат извършени оперативни мероприятия преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването. Пеевски казва на прокуратурата си - изземете от ГДБОП случая (напр. образувайки досъдебно производство) и го смачкайте”, каза Божанов, цитиран от пресцентъра на партията.

Депутатът добави, че в случая не е важен толкова Пеевски, колкото целия процес надолу - кои бизнеси са получавали по този начин поръчки, кои министри и хора в администрацията са изпълнявали тези договори и с какви транзакции са скрепяни те.
 
Според другия съпредседател на партията Ивайло Мирчев, загубите от нагласените поръчки са за милиарди. 

“Пеевски искал да се проверят от прокуратурата твърденията ни. С любопитство очаквам резултата от подопечната му прокуратура - възложил ѝ е задача, докато лее арии за клевети и продължава да лети насам-натам с фалконите“, заяви Мирчев.
 

ДБ Пеевски прокуратура ГДБОП пътувания Дубай
