Шон Пол, който взриви София, а тя... вече му отива (СНИМКИ)

Шон Пол дойде в София и направи точно това, което всички тайно се надявахме - върна ни години назад, но по онзи готин начин, който кара да настръхнеш, а не звучейки като артист, заседнал в миналото. На 15 май световната звезда изнесе концерт на сцената на Vidas Art Arena, организиран от Fest Team, като превърна вечерта в истинско парти под открито небе.

Публиката беше чудесен и направо трогателен микс от поколения - хора, които са израснали с "Get Busy", "Temperature" и "We Be Burnin'", и по-млади фенове, които го познават от по-новите му колаборации. За час и половина сцената събра различни възрасти, различни компании и различни спомени в един общ ритъм, който просто работеше безотказно.

Шоуто не разчиташе на излишна показност, а на нещо далеч по-силно - хитове, харизма и енергия..ама много енергия. Енергията на мъж и артист от Ямайка. Шон Пол излезе със собствен бенд, диджеи и танцьорки, а сетлистът мина през "So Fine", "Baby Boy", "She Doesn't Mind", "Got 2 Luv U", "Cheap Thrills" и още песни, които човек уж не е слушал скоро, но изведнъж си спомня дума по дума.

Самият Шон Пол държеше връзката с хората пред сцената през цялото време - закачаше се с публиката, говореше с нея.

Разказа, че в момента, в който се е озовал на летището, е видял колко красиви са българските жени и си е казал: "Аз оставам тук." И се пошегува, че е готов да си купи къща на момента. Изпълнителят сподели, че през януари е загубил любимата си баба, като призова публиката да празнува живота в нейна чест.

Финалът дойде с усещането, че не искаш да свършва и не искаш да си ходиш, което винаги значи, че вечерта си е струвала. След "Temperature" и "Trumpets" усмивките бяха достатъчно доказателство, че феновете си получиха нужната мощна доза носталгия...и чист кеф.