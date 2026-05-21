Черният дроб е основната система за детоксикация в организма, която непрекъснато филтрира токсините от кръвта и подпомага цялостното здраве. Освен това органът играе ключова роля в производството на енергия и редица други жизненоважни процеси, което прави поддържането му особено важно.

Грижата за черния дроб обаче зависи от много фактори, а храненето е сред най-съществените. "Няма съмнение, че това, което ядете и пиете, влияе върху здравето на черния дроб", казва д-р Кенет Ротстийн.

Докато алкохолът, рафинираните въглехидрати и мазните храни могат да натоварят черния дроб, някои напитки и храни имат точно обратния ефект.

Според д-р Хатеф Масуми, директор по Клинична хепатология и трансплантационен хепатолог, хранителните режими, богати на зеленчуци, плодове и пълноценни храни, осигуряват антиоксиданти и противовъзпалителни съединения, които могат да предпазят черния дроб.

И макар да е логично здравословната диета да подпомага функцията на органа, има една конкретна напитка, която специалистите по чернодробни заболявания препоръчват почти единодушно - и тя не е това, което повечето хора очакват.

Добрата новина е, че вероятно вече я консумирате редовно, без дори да подозирате, че подпомага здравето на черния ви дроб.

Най-добрата сутрешна напитка за черния дроб е кафето.

"Има сериозни доказателства, че ежедневната консумация на кафе подобрява здравето на черния дроб", допълва друг лекар, цитиран от Parade.com.

Изследване, публикувано през 2021 г. в списанието BMC Public Health, анализира данни от близо 500 000 души и установява, че хората, които пият кафе - независимо от вида и количеството, имат с 21% по-нисък риск от развитие на хронично чернодробно заболяване в сравнение с тези, които не консумират кафе.

По-ранно мащабно проучване, обхванало над 2,25 милиона души, показва, че една чаша кофеиново кафе дневно се свързва с 20% по-нисък риск от развитие на хепатоцелуларен карцином - една от най-разпространените форми на рак на черния дроб. При консумация до пет чаши дневно рискът намалява наполовина.

"Кафето изглежда притежава антиоксидантни и противовъзпалителни свойства и в редица проучвания се свързва с по-ниски нива на чернодробна фиброза, цироза и дори рак на черния дроб", обяснява д-р Масуми. По думите му тези ползи са особено изразени при хора с омазнен черен дроб.

Д-р Ротстийн препоръчва

между две и три чаши кафе или чай дневно, всяка по около 240 мл.

"Антиоксидантите както в кафето, така и в чая изглежда предпазват от развитието на рак на черния дроб, по-специално хепатоцелуларен карцином", коментира той.

Според него обаче научните данни в подкрепа на кафето са по-силни от тези за чая.

Още една добра новина - няма значение дали кафето е с кофеин или без.

"По принцип черното кафе е най-добрият вариант, защото не съдържа добавена захар и излишни калории", обяснява д-р Масуми.

Ако обаче вкусът му не ви допада, малко количество нискомаслено мляко е напълно приемливо.

Специалистите препоръчват да се избягват подсладени сиропи и захарни сметани.

Самият д-р Ротстийн признава, че не пие кафето си чисто.

"За мен е по-важно човек просто да пие кафе, отколкото то задължително да е черно. Добавям малко мед, канела и обезмаслена сметана. Иначе изобщо не бих пил кафе - не понасям черно кафе", допълва той.

Кафето не е единственото, което може да помогне на черния дроб.

Д-р Карагозиан препоръчва още спазване на средиземноморска диета и поне 30 минути физическа активност с умерена интензивност дневно.

Ограничаването на алкохола, поддържането на здравословно тегло и намаляването на рафинираните въглехидрати и храните с високо съдържание на холестерол също са ключови за доброто състояние на черния дроб.

"А кафето и чаят спокойно могат да бъдат част от ежедневната ви рутина", категоричен е д-р Ротстийн.