Даниел Митов: 1.2 млн. фалшиви евро не са свързани с изборите в България

Операцията е започнала още по времето на кабинета "Желязков"

25.03.2026 | 19:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Операцията, при която бяха заловени 1.2 милиона фалшиви евро във фабрика в Румъния, няма нищо общо с предизборните страсти в България. Всякакви спекулации по темата са обидни.

Това заяви бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов. 

Той подчерта, че проведената операция не е „спонтанна и проведена за няколко дни“, а е започнала по време на правителството „Желязков“.

Свързани статии

„Оперативната информация и оперативните действия са започнали тогава. Става дума за международна транснационална група, чиито ръководители не са българи. Нито начинът на действие, нито географията, нищо мащабът подсказват, че тази международна престъпна група има нещо общо с нашите предизборни страсти и изборите в България, така че подобни спекулации трябва да се спрат, защото са обида за работата на службите и на ГДБОП в момента“, категоричен е бившият вътрешен министър.

Свързани статии

Той използва случая да поздрави ГДБОП за добрата работа. Митов припомни, че тази операция се „базира на приоритетите, които заложихме в МВР за борба с фалшивите евробанкноти“. „От януари месец това е тенденция, която е неизменна“, добави бившият вътрешен министър

