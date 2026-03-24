Резултатът от разкритата схема: 1,2 млн. фалшиви евро и килограм кока

Разкрита е схема за фалшиви евробанкноти на територията на страната. Претърсени са 11 жилища, офиси и автомобили. Задържани са петима души, двама българи, двама румънци и един италианец. Според разследващите те са посещавали редовно България с цел изготвяне и разпространение на фалшиви пари с номинал от 100 евро.

Това стана ясно на брифинг на прокуратурата, МВР и ГДБОП.

Фалшивите пари са на стойност над 1, 2 млн. евро. работата по разкриването на групата е започнала преди повече от месец. Днес е задържан румънски гражданин, разкрита е и печатницата на парите, която е в съседната ни държава, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. Той допълни, че още 200 000 фалшиви банкноти са били открити в Пазарджик.

ГДБОП успя да прихване този канал за разпространение на фалшиви пари, за да предприемем действия за неутрализиране на престъпната група, съобщи директорът на ГДБОП Мартин Златков.

Тези банкноти не са засичани в обращение. Тоест ние ги спряхме да не излязат на пазара, съобщи още Златков.

Задържаните са двама българи, двама румънци и един италиански гражданин.

Преди седмица е било направено първото посещение на членове на групата в България, а вчера е било взето решението за пристъпване към операцията.

Единият от румънските граждани, организатор на канала, е задържан на румънска територия, именно той се смята за организатор на схемата.

Според разследващите задържаните са посещавали редовно България с цел изготвяне и разпространение на фалшиви пари с номинал от 100 евро.

В Пазарджик освен 200 000 фалшиви евро е задържан и 1 килограм кокаин. На място са сложени белезниците на италиански гражданин.

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния. Очаква се допълнителна информация за мащаба на схемата и евентуални други замесени лица.

След проверка на ГДБОП в БНБ са установени само две бройки от фалшивите банкноти, които са били засечени досега.

На въпрос дали парите са били подготвяни във връзка с евентуално купуване на гласове за изборите, Георги Кандев отговори, че се работи по всички версии.

Прокурор Десислава Петрова каза, че в момента се подготвя от наблюдаващия прокурор предявяване на обвинение на задържаните, а впоследствие ще се реши дали и какви мерки за неотклонение ще бъде поискано да им бъдат наложени от съда. Тя добави, че при акцията са извършени 11 претърсвания и изземвания в автомобили и жилища.