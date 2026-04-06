ПСС също се включва в издирването на жената от с. Ръжена

В издирването на 79-годишната жена от село Ръжена се включва и ПСС. Танка Манова е изчезнала на 3 април в казанлъшкото село Ръжена.

Kметът на селото Христо Ванеджиков каза, че вчера екипите са се насочили в посоката, в която жената последно е забелязана.

Обходен е голям район, който включва почти цялото землище на селото, но не е открита никаква следа. Днес отново се очаква в издирването да участват около 40 души, пише БТА.

На 4 април от Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че се издирва Танка Колева Манова, на 79 години, от казанлъшкото село Ръжена.

От полицията призоваха гражданите, които имат информация относно местонахождението на жената, да съобщят на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.