Станаха лукс: Българите масово купуват по 100–300 грама череши, само за опитване ВИДЕО

Производители предупреждават за тежка ценова спекула с черешите, която според тях поставя българските овощари пред загуба още в началото на сезона.

"На едро цените са между 2, 3 и 5 евро на стоковите борси и тържища у нас, както и в Гърция. До крайния потребител черешите в момента достигат на цени от 4 до 8 евро, в зависимост от качеството. По-едрите и атрактивни плодове се купуват от гръцките кооперативи на цена от 5 евро. При цялата логистика и опаковане е напълно нормално в България да ги виждаме на нива от 8–9 евро. Тук не може да стане въпрос за спекула, а за пазарен механизъм", коментира в студиото на "България сутрин" Живка Грозданова от Асоциацията на овощарите.

По думите ѝ крайният потребител не трябва да обвинява търговците или производителите, тъй като икономическите процеси – високите цени на горивата и рекордно скъпите опаковки през тази година – оказват пряко влияние върху ценообразуването.

Опасност от проливни дъждове и липса на държавна подкрепа

Овощарите изразяват сериозни притеснения от прогнозираните валежи през следващите две седмици, които могат да компрометират и унищожат реколтата от ранни български череши.

"Увеличението на разходите за производство е около 40% спрямо 2024 и 2025 година. Апелирахме към Министерството на земеделието за подпомагане на ликвидността на земеделските стопани, но до този момент няма предприети никакви мерки. Изпратихме и официално писмо до министър Абровски с конкретни решения преди повече от седмица, но все още нямаме отговор", алармира тя.

Грозданова подчерта, че ако държавата не подкрепи сектора, потребителите ще бъдат принудени да консумират предимно вносни плодове от Гърция и Испания. Поради високите цени в момента масово се купуват малки количества от по 100–300 грама "само за опитване".

Кога идва българската череша и колко ще струва?

Първите масови количества български череши ще се появят на пазара по-късно тази седмица, но се очаква цените им да останат високи, което ще ги направи труднодостъпни за пенсионерите и семействата с малки деца.

"Очаквам цените в пика на сезона, когато има най-голямо българско предлагане, да се задържат средно между 3 и 6 евро (около 6–12 лв.) за килограм. Това не е никак ниска цена. Ако не се вземат мерки за подпомагане, този проблем ще се задълбочи и ще се прехвърли при прасковите и следващите плодове", прогнозира представителят на Асоциацията на овощарите в ефира на Bulgaria ON AIR.

Криза за работна ръка на полето

В момента производителите разполагат с необходимите работници, но истинското предизвикателство ще започне с масовия старт на кампанията по прибиране на реколтата.

"Когато започнат черешите, става едно наддаване за надници. Очакваме изключително високи искания – от порядъка на 40–50 евро на ден за берач. Това също се калкулира в крайната цена за потребителя. Допълнителен проблем е, че в същия период съвпадат розоберът и беритбата на ягоди, а хората в България, които изобщо са склонни да работят на полето, намаляват ежегодно", каза още Грозданова.