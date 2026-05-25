Радев се срещна с и.д. помощник държавен секретар на САЩ

Обсъдени са били теми от стратегическото партньорство между България и САЩ

25.05.2026 | 15:00 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Министър-председателят Румен Радев проведе днес среща в сградата на Министерския съвет с Артър Милик - изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на САЩ, който е на посещение в България. 
    
На срещата бяха обсъдени теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях, съобши правителствената информационна служба.

На 20 май премиерът Радев съобщи, че в телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп е поставил въпроса за отпадане на визите за български граждани и е изразил очакването на българската страна този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.

Тагове:

Румен Радев САЩ Артър Милик
