Мадам Макрон е силата зад трона на Еманюел, но ревността я съсипва

Миналата година на частен обяд 73-годишната Брижит Макрон, съпруга на много по-младия френски президент, казала на приятели: "Страхувам се. Страхувам се, че след като съм направила всичко това, той ще ме изостави".

Тревогите и ревността на мадам Макрон са печално известни в стените на Елисейския дворец, официалната резиденция на френския държавен глава.

Съпругът ѝ Еманюел, с 25 години по-млад от нея, е бил романтично свързван с поредица от слухове за любовници, както мъже, така и жени, по време на управлението си.

Ревност в Елисейския дворец

Но френският лидер настоява, че всичко това са безпочвени клюки на световна преса, обсебена от секса, и отхвърля всички истории.

Макрон най-вече отрича пред жена си, защото единственият слух, за който всички знаят, че е верен, е, че Брижит Макрон е яростно притежателна жена, чиято несигурност е вулканична.

Преди година Брижит беше заснета как удря съпруга си, с когото са женени от 18 години, мигове преди да слязат от президентския самолет Airbus A330, след като той кацна във Виетнам на държавно посещение.

Точно какво е предизвикало инцидента не беше установено до миналата седмица, когато нова биография на Макрон твърди, че преди да кацен самолетът първата дама е видяла инкриминиращо видео съобщение на мобилния телефон на съпруга си от иранска актриса.

Кипейки от гняв, тя се нахвърли върху него. Ударът и шокираната реакция на Макрон, докато той се олюляваше назад, бяха заснети от новинарски оператори.

Брижит трябва да е щастлива

Новата книга ярко разкрива нестабилността на брака им, влиянието, което Бриджит упражнява върху съпруга си, и важността за Франция – и в по-широк смисъл за целия Европейски съюз – да се успокои Първата дама.

При встъпването си в длъжност през 2017 г. Макрон се довери на началника на кабинета на Първата дама: "Брижит има нужда да бъде щастлива. Ако ѝ е скучно, ако се чувства безполезна – ако вечерта, когато се прибера, ми каже, че е нещастна – няма да мога да се справя. И ще се проваля на този президентски мандат".

Книгата "Un Couple (Presque) Parfait“ ("(Почти) перфектна двойка“, бел. ред.) в момента е достъпна само на френски език.

Авторът ѝ, Флориан Тардиф, е млад кореспондент по политически въпроси в Paris Match, чиито често неприлични изказвания предизвикват скандализирано удоволствие в цялата страна и горчиво смущение в президентските коридори.

Тардиф пише безмилостно. "Брижит Макрон, казва той, винаги е знаела, че жените са хищници... и затова се отнася предпазливо към тях. Това несъмнено е допринесло за факта, че президентът е заобиколен предимно от мъже".

Преглед на списъка с назначени от Макрон лица, откакто той дойде на власт преди девет години, със сигурност потвърждава това мнение.

От седемте министър-председатели, които е назначил, само една – почтената Елизабет Борн – е била жена и е издържала по-малко от две години на поста.

Тардиф определя г-жа Борн като "пристрастена към диетична кола и компулсивна вейпърка, която от самото начало е разбирала, че е там само за да отмята квадратче“.

Първата дама често искаше да разглежда снимките на жени, кандидатстващи за работа в Елисейския дворец. "Покажете ми!“, казвала тя на персонала в Елисейския дворец.

Ако не беше впечатлена – или се притесняваше от красотата им – тя продължаваше с думите: "Тя няма да дойде в Елисейския дворец!“

Това беше "достатъчно, за да запечата съдбата ѝ, дори преди да бъде разгледана“, пише Тардиф и добавя: "Тя е много ревнива.“

Миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп, ядосан на отказа на Франция да се присъедини към американско-израелската война срещу Иран, се подигра на Макрон като мъж, чиято съпруга "се отнася изключително лошо с него, той все още се възстановява от удар в челюстта“.

"Няма да отговарям“, отговори тогава Макрон, добавяйки, че подобни груби коментари "не заслужават отговор“.

Луди конспиративни теории

Той също така обвини "луди конспиративни теоретици“, че се опитват да засилят спекулациите относно състоянието на брака му, спекулации, които той нарича "боклуци“ – най-вече клюките за "Slapgate“.

Първоначално служители в Елисейския дворец предположиха, че кадрите с шамара са фалшиви, само за да признаят по-късно, че са истински, но твърдят, че това е знак за "близост и закачки“ след 16-часов полет.

Тардиф обаче е убеден, че Макрон е изпращал съобщения на френско-иранската актриса Голшифтех Фарахани, 42-годишна, известна както с топлес снимките си, така и с филмите си.

Връзката им, казва той, е била платонична, но дълбоко нежна.

"Това, което нарани Брижит, не беше толкова съдържанието на съобщението, колкото това, което то предполагаше: възможност.

"Врата се открехната към свят, който тя смяташе, че контролира. Нищо осезаемо, нито наистина осъдително, но самата идея, че може да е съществувал, беше достатъчна. Тя се чувстваше изтрита и то от много по-млада жена“, каза близък приятел на мадам Макрон.

Името на актрисата също може да е било източник на безпокойство. Тардиф пише: "Само името ѝ резонира като табу. На персийски "гол" означава "цвете“. А "шифте" означава "влюбен“. Влюбеното цвете.“

Твърди се, че Макрон е бил представен на г-жа Фарахани от журналист и президентът "я е смятал за красива и ѝ е направил комплимент“, разказва друг източник. Той ѝ е изпратил текстови съобщения, включително едно, в което се твърди: "Намирам те за великолепна.“

Два месеца преди полета и шамара, самата г-жа Фарахани намекна, че може би нещо се случва с Макрон.

В интервю за Paris Match тя направи загадъчни препратки към президента, казвайки: "И в Иран, както и във Франция, когато обичаш някого, спиш с него.“

"Но да, има мъже, които гледат на секса като на нещо, което се прави само с проститутки. Не бива да докосваш жена си, защото тя е "отвъд“, но е позволено да спиш с проститутки и да имаш любовници. И във Франция има култура на афери. Защо да оставаш с жена си, ако вече не си влюбен в нея? Моята теория е, че всички френски мъже са заседнали с майките си. Първата им жена е майката, която никога не са имали, и не могат да се откажат от нея", казва актрисата.

Приложете тези думи към Макрон и ефектът е опустошителен.

48-годишният президент е с четвърт век по-млад от съпругата си, която все още се отнася с него като с момчето, което е срещнала за първи път, когато е бил неин ученик в гимназията "Ла Провидънс“ в Амиен, северно от Париж, през 1992 г.

По това време тя е била на 40 години и е била омъжена учителка по драма с три малки деца, а някои твърдят, че връзката ѝ с 15-годишното момче е станала "опасно безотговорна“ – но и двете страни винаги са отричали твърденията, че връзката им е била сексуално активна по това време.

По-късно мадам Макрон признава, че романтичната връзка "с толкова младо момче е била осакатяваща“, особено в сплотена римокатолическа общност, където хората не спират да клюкарстват.

Двойката най-накрая се жени през 2007 г., десетилетие преди Макрон да се появи от нищото, за да спечели френския президентски пост като независим кандидат.

Бракът им винаги е бил обект на болезнени спекулации, като Брижит Макрон често е представяна като майчина фигура за съпруга си.

"Видях мрака на света, глупостта, злото“, каза тя в скорошно интервю.

Г-жа Макрон всъщност е мъж?

Мадам Макрон беше особено наранена от твърденията, че е родена мъж и че тя и по-големият ѝ брат, Жан-Мишел Троньо, са един и същ човек.

Слуховете бяха подети през 2021 г. от онлайн тролове и подети от американската инфлуенсърка Кандис Оуенс, която е съдена заради твърденията си от Макрон в САЩ.

Тардиф описва как езиците се носят безкрайно в Елисейския дворец, който винаги е пълен с амбициозни кариеристи и където похотливите тайни срещи са често срещани.

През 2020 г. Брижит заподозря зашеметяващо красива стажантка, че се опитва да съблазни съпруга ѝ.

Служителите нарекоха младата жена "Шехерезада“ на името на митичната разказвачка от "Хиляда и една нощ“.

Обзета от ревност и убедена, че "хищник“ преследва президента, мадам Макрон действа бързо – инструктира служителите да уволнят 20-годишния мъж в рамките на няколко дни.

Близък сътрудник на първата дама казал пред Тардиф: "Действахме доста бързо“, за да защитим президентската двойка“.

Тардиф твърди, че г-жа Макрон също "се е отървала от друг съветник“ три години по-късно – този път жена на около тридесет години, която "си е създала репутация на човекоядец и вместо да го отрече, дори го е оправдавала.

"Вечерните посетители бяха изненадани да я видят в такива късни часове в коридорите на двореца. Вероятно е искала още", споделят приближени.

И все пак някои твърдят, че бракът на Макрон е измама, прикритие за тайния му хомосексуален живот.

В рамките на няколко месеца след встъпването си в длъжност президентът беше принуден категорично да отрича връзка с бившия си бодигард Александър Бенала.

Макрон каза по това време: "Александър Бенала никога не е имал ядрените кодове! Бенала никога не е бил мой любовник!“

Брижит е силата зад трона

Макрон "нямаше да бъде президент на Франция“ без съпругата си. Брижит е била изключително важна за него. Тя е, в известен смисъл, неговата котва. Без нея той е колеблив човек, който никога не може да вземе решение за нищо, добавя авторът на скандалната книга.

Големият въпрос за Макрон сега е какво ще прави президентът по това време догодина, когато е принуден да се оттегли от поста си, след като е прекарал максималните два разрешени мандата.

Той все още ще бъде под 50 години, възраст, на която държавниците често все още се опитват да достигнат върха на кариерата си.

Възможно е той да се кандидатира отново през 2032 г., когато ще бъде на 55 години. Но дотогава Бриджит Макрон ще бъде почти на 80 години и може би твърде възрастна за политическата борба.

Без нейния огън и стомана, ще може ли Еманюел все още да се бори на световната сцена? Или ще бъде просто изгубено момче?