Масивна руска атака в Киев, има щети във всички квартали

Руските сили предприеха мащабна комбинирана атака с ракети и дронове срещу Киев и околния регион през нощта на 24 май, убивайки двама и ранявайки над 80 други, съобщава Kyiv independent.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че Русия е изстреляла 90 ракети и 600 дрона, което прави атаката една от най-големите през последната година.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за щети "във всеки район на града“, тъй като ракетните и дроновите удари са ударили столицата, включително централните райони, където по време на руски атаки е по-малко удари.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Русия е използвала балистичната си ракета със среден обсег "Орешник“ по време на атаката, което е третият път, в който Русия използва сложното оръжие срещу Украйна. Ударът е насочен към Бела Церква, град на 50 мили южно от Киев.

Киевски независими журналисти на място съобщиха за масивна серия от разтърсващи стени експлозии в столицата на Украйна от около 1 часа сутринта местно време, а след това отново няколко пъти между 3 и 5 часа сутринта, докато Русия е изстреляла вълни от балистични и крилати ракети по града.

"Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение, подпалиха пазар, повредиха десетки жилищни сгради и няколко обикновени училища“, написа Зеленски в публикация в Telegram днес.

Над 80 души са ранени по време на атаката, според Зеленски. Кличко каза, че двама души са загинали. Този брой вероятно ще се увеличи, тъй като службите за спешна помощ продължават да разчистват развалините през целия ден.

Щети по инфраструктурата

Съобщава се за щети на най-малко седем многоетажни жилищни сгради в Оболонски, Шевченкивски, Днепровски, Голосеевски, Соломянски и Печерски район на Киев, каза Кличко. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че е наблюдавано "структурно срутване“ на първия до петия етаж на сграда в Шевченкивски район. Няколко къщи също бяха ударени от руски снаряди в целия град.

Сред другите щети по инфраструктурата в Киев, руски ракети и дронове са ударили супермаркет и търговски център, офис център, общежитие, бензиностанция, гараж, паркирани превозни средства и множество складове в различни квартали на града.

Игор Смелянски, изпълнителен директор на "Укрпоща“ - националната пощенска служба на Украйна - заяви, че централата на агенцията на централния площад "Независимост“ в Киев е понесла щети при атаката.

В Киевска област руски снаряди са поразили населените места Фастив, Буча, Бровари, Бела Церква, Вишгород и Бориспол, съобщи Калашник, като са поразили жилищни сгради, домове, гаражи и стопански сгради, както и склад.

На други места в Украйна, експлозии са били чути и в градовете Черкаси и Кропивницки, както и в Хмелницка област, съобщи общественият радио-телевизион "Суспилне“.