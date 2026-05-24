Какво представлява руската ракета "Орешник", която отново полетя към Украйна? ВИДЕО

Използването на "Орешник" срещу Бела Церква бележи едно от редките съобщени бойни приложения на системата

24.05.2026 | 16:40 ч.
Руската ракета "Орешник" се завърна в светлината на прожекторите, след като Москва потвърди използването ѝ при нощни удари срещу Украйна, което предизвика ожесточени критики от френския президент Еманюел Макрон и представители на ЕС, пишат от Еuronews.

Ракетата "Орешник" е балистична ракета със среден обсег, за която Москва твърди, че може да поразява цели в цяла Европа и да заобикаля съвременните системи за противовъздушна отбрана.

Първото ѝ известно използване е при удар срещу украинския град Днепър през 2024 г. Оттогава оръжието се превърна в една от най-внимателно наблюдаваните оръжейни системи на Кремъл.

Руският президент Владимир Путин описа "Орешник" като "най-съвременно“"оръжие, способно да носи множество бойни глави и да се движи със свръхзвукова скорост.

Колко далеч може да отиде "Орешник"?

Русия класифицира "Орешник", чието име произлиза от руската дума за "лешник", като балистична ракета със среден обсег, което означава, че може да удря цели на разстояние между 3000 и 5500 километра. Руските военни представители казват, че тя би била способна да поразява цели в голяма част от Европа.

Беларуският лидер Александър Лукашенко заяви, че ракетата е била разположена и в руския съюзник Беларус.

Може ли да носи ядрени бойни глави?

Руските представители казват, че ракетата е способна да носи ядрени заряди, въпреки че първият известен удар в Украйна изглежда е използвал неядрени или фиктивни бойни глави. Военни анализатори смятат, че "Орешник" евентуално може да бъде оборудван с ядрени полезни товари.

Путин твърди, че ударът на ракетата генерира екстремна топлина и може да унищожи дълбоко защитени цели, въпреки че първият удар в Днепър е причинил сравнително ограничени видими щети, съобщиха украинските власти.

Защо е трудно да се прихване ракетата?

Според Кремъл, "Орешник" се движи с около 10 Маха, или приблизително 10 пъти по-бързо от скоростта на звука. Руски представители твърдят, че това прави почти невъзможно прихващането на настоящите системи за противовъздушна отбрана.

Проектът "Ракетна заплаха" на Центъра за стратегически и международни изследвания казва, че "не е необичайно" балистичните ракети или техните многоцелеви летателни апарати да достигнат хиперзвукови скорости.

Откъде се е появила ракетата?

Министерството на отбраната на САЩ описва "Орешник" като експериментална система, базирана на руската РС-26 "Рубеж" -  междуконтинентална балистична ракета за движение по пътищата. Путин настоява, че това не е просто модернизация от съветската епоха, а а изцяло модерно оръжие, разработено след заповед, издадена през 2023 г.

Използването на "Орешник" срещу Бела Церква, град с приблизително 200 000 жители, разположен на около 80 километра южно от Киев, бележи едно от редките съобщени бойни приложения на системата от дебюта ѝ на бойното поле.

Нощният удар на Русия на 24 май бележи поредната поредица от масови въздушни атаки срещу украински градове. Руските сили изстреляха 690 въздушни цели, включително 90 ракети и 600 дрона, като Киев беше основната цел. Там бяха съобщени щети на повече от 40 обекта.

