Какво представлява руската ракета "Орешник", която отново полетя към Украйна? ВИДЕО

Руската ракета "Орешник" се завърна в светлината на прожекторите, след като Москва потвърди използването ѝ при нощни удари срещу Украйна, което предизвика ожесточени критики от френския президент Еманюел Макрон и представители на ЕС, пишат от Еuronews.

Ракетата "Орешник" е балистична ракета със среден обсег, за която Москва твърди, че може да поразява цели в цяла Европа и да заобикаля съвременните системи за противовъздушна отбрана.

⚠️ Another angle of the reported Oreshnik strike on Bila Tserkva, allegedly showing impacts from the missile’s inert kinetic rods. As seen from the published footages this time Oreshnik deployed six submunition clusters, each carrying six kinetic rods, for a total of 36 rods. https://t.co/lfQ12uwcNX pic.twitter.com/S0bowsv5mz — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 23, 2026

Първото ѝ известно използване е при удар срещу украинския град Днепър през 2024 г. Оттогава оръжието се превърна в една от най-внимателно наблюдаваните оръжейни системи на Кремъл.

Руският президент Владимир Путин описа "Орешник" като "най-съвременно“"оръжие, способно да носи множество бойни глави и да се движи със свръхзвукова скорост.

Колко далеч може да отиде "Орешник"?

Русия класифицира "Орешник", чието име произлиза от руската дума за "лешник", като балистична ракета със среден обсег, което означава, че може да удря цели на разстояние между 3000 и 5500 километра. Руските военни представители казват, че тя би била способна да поразява цели в голяма част от Европа.

Беларуският лидер Александър Лукашенко заяви, че ракетата е била разположена и в руския съюзник Беларус.

⚡️ Yes, it was an “Oreshnik” A Russian RS-26 Rubezh intermediate-range ballistic missile struck near Bila Tserkva in the Kyiv region. The information was confirmed to RBC-Ukraine by Yurii Ihnat, head of communications for Ukraine’s Air Force. According to reports, the missile… https://t.co/0bShWSqVZp pic.twitter.com/6NjJHZG5ro — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2026

Може ли да носи ядрени бойни глави?

Руските представители казват, че ракетата е способна да носи ядрени заряди, въпреки че първият известен удар в Украйна изглежда е използвал неядрени или фиктивни бойни глави. Военни анализатори смятат, че "Орешник" евентуално може да бъде оборудван с ядрени полезни товари.

Путин твърди, че ударът на ракетата генерира екстремна топлина и може да унищожи дълбоко защитени цели, въпреки че първият удар в Днепър е причинил сравнително ограничени видими щети, съобщиха украинските власти.

Защо е трудно да се прихване ракетата?

Според Кремъл, "Орешник" се движи с около 10 Маха, или приблизително 10 пъти по-бързо от скоростта на звука. Руски представители твърдят, че това прави почти невъзможно прихващането на настоящите системи за противовъздушна отбрана.

Проектът "Ракетна заплаха" на Центъра за стратегически и международни изследвания казва, че "не е необичайно" балистичните ракети или техните многоцелеви летателни апарати да достигнат хиперзвукови скорости.

Tonight, Russia launched one of the largest attacks on Ukraine since the beginning of the full-scale invasion — ballistic missiles, drones, and “Oreshnik” weapon. This is not a sign of strength. It is a sign of desperation. pic.twitter.com/AuVPmQDirP — Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) May 24, 2026

Откъде се е появила ракетата?

Министерството на отбраната на САЩ описва "Орешник" като експериментална система, базирана на руската РС-26 "Рубеж" - междуконтинентална балистична ракета за движение по пътищата. Путин настоява, че това не е просто модернизация от съветската епоха, а а изцяло модерно оръжие, разработено след заповед, издадена през 2023 г.

Използването на "Орешник" срещу Бела Церква, град с приблизително 200 000 жители, разположен на около 80 километра южно от Киев, бележи едно от редките съобщени бойни приложения на системата от дебюта ѝ на бойното поле.

Нощният удар на Русия на 24 май бележи поредната поредица от масови въздушни атаки срещу украински градове. Руските сили изстреляха 690 въздушни цели, включително 90 ракети и 600 дрона, като Киев беше основната цел. Там бяха съобщени щети на повече от 40 обекта.