ЕС осъди използването на ракетата "Орешник" срещу Украйна

Използването на ракетата "Орешник" от Русия привлече международното внимание. Според Москва, ракетата със среден обсег е способна да поразява цели в големи части на Европа.

В неделя украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия отново е разположила своята балистична ракета със среден обсег "Орешник", този път в района на Киев. Руското министерство на отбраната по-късно потвърди изстрелването, заявявайки, че то е част от ответна атака след украинските удари срещу "цивилни цели", което Киев отрече.

Използването на ракетата "Орешник" от Москва предизвика силни реакции в чужбина

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди атаката като "безразсъдна ескалация" в публикация в X и потвърди подкрепата на Германия за Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон също осъди последните руски удари, заявявайки, че цивилни цели в Украйна отново са били атакувани. Той определи съобщенията за използването на ракетата "Орешник", способна да носи ядрени оръжия, като знак както за безизходицата във военните усилия на Русия, така и за опасна ескалация на конфликта. Макрон добави, че Франция ще продължи да подкрепя Украйна и усилията за справедлив и траен мир.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че масираното руско нападение демонстрира "бруталността и пренебрежението на Кремъл както към човешкия живот, така и към мирните преговори".

Терорът срещу цивилни, каза тя, "не е сила", а "отчаяние", добавяйки, че Европейският съюз ще продължи да подкрепя Украйна, особено чрез укрепване на системите си за противовъздушна отбрана.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас определи атаките като "отвратителни актове на терор" срещу украинското цивилно население. Тя каза, че Русия е стигнала до военна задънена улица и следователно умишлено е насочвала атаки към градските центрове.

Калас нарече съобщенията за използването на ракетата "Орешник" особено тревожни, описвайки го като "безразсъдна ядрена маневра". Очаква се външните министри на ЕС да обсъдят по-нататъшен натиск върху Русия следващата седмица.

Първото известно използване на ракетата "Орешник" е през 2024 г. по време на атака срещу украинския град Днепър

Оттогава оръжейната система се превърна в един от най-внимателно наблюдаваните военни проекти на Кремъл.

Руският президент Владимир Путин определи балистичната ракета като "най-съвременна".

Москва твърди, че това е балистична ракета със среден обсег. Според съобщенията, тя е способна да удря цели на разстояние между 3000 и 5500 километра. Руските военни твърдят, че това би поставило големи части от Европа в обсег.

Смята се, че Беларус също притежава ракетната система.

Разполагането на ракетата "Орешник" е част от мащабна руска офанзива от нощта до неделя. Според украинските военновъздушни сили Москва е изстреляла 90 ракети и крилати ракети, както и около 600 дрона. Въпреки че много от целите бяха прихванати, все пак бяха съобщени десетки попадения.

Сред повредените обекти беше централно разположеното студио на германския обществен оператор ARD, което беше силно повредено и частично разрушено. Според оператора, масивна взривна вълна вероятно е причинила разрушенията, счупила прозорци и опустошила части от студиото.

Няма пострадали при нападението. По време на удара в сградата не е имало служители.