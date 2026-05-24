Има опити за посегателства върху държавността ни от либерално-демократичното виждане

Предстои ни битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. Това заяви проф. Христо Смоленов в предаването "Операция История", където бе гост в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

"Държавата се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и опити за посегателства върху държавността ни, свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Смоленов бе категоричен - Средновековната българска държава е първата национална.

"При това организирана на интернационален принцип, в който са могли да се изявят като членове на тази държава и други етноси, които не са български, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята на духа - България, разпростира своето културно влияние отвъд етнонационалните и териториалните предели. И затова говорим за българската азбука, която става основа за писмеността и на други народи. Огромният ефект от това, че тук, на нашата свещена земя, с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката, която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана - като кирилица и като глаголица", подчерта общественикът.

На финала проф. Смоленов отправи пожелание към българите по случай 24 май: "Вашите деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци. Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме".