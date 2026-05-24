IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Има опити за посегателства върху държавността ни от либерално-демократичното виждане

На това мнение е проф. Христо Смоленов

24.05.2026 | 20:37 ч. 4

Предстои ни битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. Това заяви проф. Христо Смоленов в предаването "Операция История", където бе гост в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

"Държавата се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и опити за посегателства върху държавността ни, свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира", посочи той пред Bulgaria ON AIR. 

Проф. Смоленов бе категоричен - Средновековната българска държава е първата национална.

"При това организирана на интернационален принцип, в който са могли да се изявят като членове на тази държава и други етноси, които не са български, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята на духа - България, разпростира своето културно влияние отвъд етнонационалните и териториалните предели. И затова говорим за българската азбука, която става основа за писмеността и на други народи. Огромният ефект от това, че тук, на нашата свещена земя, с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката, която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана - като кирилица и като глаголица", подчерта общественикът. 

На финала проф. Смоленов отправи пожелание към българите по случай 24 май: "Вашите деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци. Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме". 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

проф. Христо Смоленов 24 май
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem