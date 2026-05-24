Путин вече дори не може да казва "ура" ВИДЕО

Владимир Путин вече дори не може да признесе думата "ура". Такова впечателние остави видео, публикувано от държавните медии, което по-късно беше изтрито.

"В чест на тяхната подкрепа, ще броя до три, нека всички извикаме достатъчно силно, за да ни чуят, ура три пъти. Три пъти. Урааа", заяви Путин пред участници в лидерската програма "Време на героите", а с вика си той искаше да почете онези, които се бият в Украйна.

"Ура"-то обаче привлече внимание по грешните причини. Във видеото Путин смотолевя думата, като буквата "у" не се чува.

😵‍💫 Looks like the old man is really not doing well: the Kremlin removed a video where Putin failed to properly shout a triple “hooray” The footage was initially published by TASS, but was quietly taken down from the Kremlin’s website shortly afterward. Apparently, even they… pic.twitter.com/gVEOtqCuZx — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2026

Гафът не остана незабелязан от Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че най-малко 83 души са ранени в резултат на масираната атака на Русия срещу Украйна. След изстрелването на ракета "Орешник" по Бела Церква, украинският президент нарече руското ръководство "неадекватно", съобщава UATV.

Той каза това във видео обръщение.

Зеленски определи масивния руски удар като тежък, особено заради използването на значително количество балистично оръжие - 36 ракети.

"От нощта спасители и всички необходими служби работят навсякъде, където са необходими днес. Всеки пострадал при този удар ще получи помощ. Това е наше задължение и държавата ще го изпълни. Благодарен съм на всички, които работят на място след ударите, за да помогнат на нашите хора. Към момента е известно, че най-малко 83 души са ранени от началото на деня. За съжаление има и загинали. Моите съболезнования на семействата и близките", заяви той.

Президентът отбеляза, че това е бил "тежък удар" - използвани са 90 ракети от различни типове, включително голям брой балистични ракети - 36.

"Имаше и 600 дрона. За съжаление, не всички балистични ракети бяха прихванати. Най-голям брой попадения е регистриран в Киев, а самият Киев беше основната цел на тази руска атака, заяви президентът на Украйна", допълни той.

В същото време, според него, руският лидер Владимир Путин "атакува жилищни сгради" с тези ракети.

"Путин дори не може да произнесе правилно думата "ура" - мърмори я - но все още побеждава жилищни сгради с ракетите си. Три руски ракети срещу водоснабдително съоръжение, той изгори пазар, повреди десетки жилищни сгради и няколко обикновени училища. Той изстреля своя "Орешник" срещу Бела Църква. Наистина неадекватни хора", каза Зеленски.

“Putin can barely even pronounce the word “hooray” properly anymore, mumbling his words, yet he still keeps “winning” against residential buildings with his missiles. He launched his “Oreshnik” missile at Bila Tserkva. They’re genuinely deranged,” - president Zelenskyy. At least… https://t.co/5lx9wyViRe pic.twitter.com/f0BIzlRlKQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 24, 2026