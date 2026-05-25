Заради концерта на Iron Maiden променят движението в София

Заради утрешния концерт на британската хеви метъл група Iron Maiden (Айрън Мейдън) в София ще има промени в движението в центъра на града.

От 15 ч. утре ще бъде забранено двустранното движение на пътни превозни средства на моста пред Националния стадион „Васил Левски“. Ограничението ще бъде в сила до 01.00 часа през нощта.

От 13 ч. утре до полунощ, по преценка на Пътната полиция, ще бъде спирано движението на автомобили по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", в отсечката между бул. "Драган Цанков" и Цариградско шосе, в посока Орлов мост.

Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 ч. От 19:00 на сцената ще излязат специалните гости - траш легендите Anthrax, а след тях Iron Maiden ще представят своите хитове от 80-те и 90-те години. Концертът е част от мащабното световно турне "Run For Your Lives", с което британската банда отбелязва 50 години на сцена, припомня БНР.