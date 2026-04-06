IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Над 80% от българите са с по-високи сметки за ток

Едва 8% от запитаните са подали жалба до своя доставчик

06.04.2026 | 13:58 ч.
Снимка: БГНЕС

КТ "Подкрепа" представи резултатите от проведена в периода от 20-и до 31-ви март анкета сред населението във връзка с възникналото напрежение от значителното увеличение на месечните сметки за електроенергия.

81% от анкетираните посочват, че са получили по-висока сметка за ток спрямо същия период на миналата година. При 14% от запитаните не се наблюдава промяна, а 5% не могат да направят преценка. Най-голям дял заемат отговорите на лицата, които съобщават за ръст на сметката до 10% и около 50% увеличение. По-малък процент от запитаните посочват, че сметката им е нараснала приблизително 2 пъти или повече от 2 пъти, предава NOVA.

Въпреки отчетеното увеличение, едва 8% от запитаните са подали жалба до своя доставчик или до компетентните държавни институции – КЗП или КЕВР.

Повечето от тях все още нямат отговор на жалбата си, а нито един не е получил корекция на сметката за начислената сума. 90% от участниците в анкетата са на мнение, че цената на електроенергията е висока.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

електричество ток жалби Подкрепа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem