Биг брадър: Проверки през 10 минути за излъчване на броенето на бюлетините /СНИМКИ/

На всеки десет минути ще се извършва проверка има ли онлайн видеоизлъчване на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите на изборите на 19 април, съобщи изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов пред журналисти.

Ако секционната избирателна комисия не излъчва по някаква причина, ще информираме Централната избирателна комисия и съответната районна избирателна комисия, така че някой да сигнализира на секционната избирателна комисия да пусне устройството, обясни Филипов.

На изборите на 27 октомври 2024 г. около 98% от секционните избирателни секции са излъчвали на живо, а 99% има видеозапис, каза Филипов.

„Информационно обслужване“ направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите през април.

Филипов каза, че мобилното приложение, разработено за изборите, вече е изтеглено над 2000 пъти. Приложението е електронен асистент за проверка при попълване на протокол на секционна избирателна комисия (СИК) и може да бъде изтеглено от тук.

Избирате си многомандатен район, вътре има протоколи и се попълват реални кандидатски листи, както и номера на формациите. Приложението дава възможност всички контроли по протокола да бъдат спазени, ако не бъдат – дава грешка. Грешката е описана много ясно, така че в оригиналния протокол да бъдат попълнени дадени без грешка, обясни Филипов.

СИК, които предадат протоколи без грешка, ще получат допълнително възнаграждение в размер на 15 евро, отбеляза Филипов.

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува данните от протоколите на сайта си и цялото общество може да провери всеки един протокол. Копие на протоколите от СИК могат да получат застъпници, наблюдатели, членове на СИК, кандидат за депутати. В „Информационно обслужване“ сме „кръстили“ тези хора „вътрешни одитори“. Всеки един от тези 120 000 души има право да получи копие от протокола. По този начин, когато публикуваме сканирания протокол, всеки един от тези 120 000 души може да сравни дали „Информационно обслужване“ е сканирало правилния протокол и е въвел правилно числата от него, коментира Ивайло Филипов.

Филипов съобщи, че утре или в четвъртък ще бъде представена електорална карта. Всяка една секция ще бъде разположена в картата, колко избирателите са по списък, колко са гласували, колко са действителните гласове и колко не, обясни той.

По-късно днес ще бъде осигурена възможност за публичен преглед на изходния код на системите за районните избирателни комисии и ЦИК, които ще бъдат използвани за компютърната обработка за резултатите от изборите. За пръв път се прави. Всеки един ще може да седне да тества системата и да разгледа кода подробно, както да зададе въпроси, обясни Ивайло Филипов.

От ЦИК предупредиха, че от СИК се очаква да включат устройствата за видеонаблюдение и да се вижда цялата повърхност, всички действия при преброяването на бюлетини, попълването на протоколите и прибирането на книжата в чувалите. Ако членовете на СИК не го направят, ще бъдат санкционирани, посочи Росица Матева от ЦИК, която участва в пресконференцията.

Членовете на секционните избирателни комисии (СИК) ще получат допълнително 15 евро, ако предадат протоколите си без грешки, съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия.

Много е важно, когато се броят бюлетините, хората в СИК – наблюдатели, застъпници, представители на партии, кандидати, както и членовете на СИК, да изтеглят мобилното приложение и да извършат проверка, след като бъде попълнена черновата и преди нанасянето на данните в оригиналния протокол, защото тогава могат да бъдат коригирани грешките, обясни Матева. Следващото място за коригиране на грешки е в изчислителния пункт на районната избирателна комисия, добави тя..

Извънредните парламентарни избори ще се проведат на 19 април.