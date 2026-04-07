Какво знаем за филмовата адаптация на "Скандалният живот на Евелин Хюго"?

Ако "Скандалният живот на Евелин Хюго" ("The Seven Husbands of Evelyn Hugo", чийто букален превод е "Седемте съпрузи на Евелин Хюго") е сред любимите ти BookTok четива и чакаш филмовата адаптация още от момента, в който Netflix обяви, че придобива правата върху проекта през 2022 г., значи си на правилното място.

Проектът се развива бавно, но сигурно зад кулисите на Netflix, а интересът около него отново набира скорост - особено покрай въпросите кой ще влезе в главните роли и кога най-сетне ще го видим на екран.

През май 2025 г., авторката Тейлър Дженкинс Рийд, която е и изпълнителен продуцент на филма, даде дългоочаквана актуализация пред Associated Press (AP): "Всички работят изключително усилено, за да се случи този филм, и всички знаят, че има огромен натиск всичко да бъде направено точно както трябва. Работим здраво и подхождаме много сериозно. Давам огромен кредит на Netflix, защото те имат истинско уважение към читателите на тази книга. Искат да ги направят щастливи."

За да изпуснем нищо около "Скандалният живот на Евелин Хюго", от Teen Vogue събраха всичко, което се знае до момента.

Сюжет

Както вероятно вече се досещате, филмът ще бъде базиран на едноименния роман на Тейлър Дженкинс Рийд от 2017 година - книга, която се превърна във феномен в BookTok и се нареди сред бестселърите на The New York Times.

Ето и официалния синопсис на романа, споделен от издателство Simon & Schuster: "Остаряващата и уединена холивудска икона Евелин Хюго най-накрая е готова да разкрие истината за своя бляскав и скандален живот. Но когато избира почти непознатата журналистка Моник Грант за тази задача, никой не е по-изненадан от самата Моник. Защо точно тя? И защо точно сега? Моник не се намира в най-добрия период от живота си. Съпругът ѝ я е напуснал, а кариерата ѝ е в застой. Независимо от причините зад избора на Евелин, тя е решена да използва този шанс, за да даде нов тласък на професионалния си път. Поканена в луксозния апартамент на Евелин, Моник слуша, запленена, историята на актрисата - от пътя ѝ към Лос Анджелис през 50-те години, през решението ѝ да напусне шоубизнеса през 80-те, до, разбира се, седемте ѝ съпрузи. Евелин разплита история, изпълнена с безпощадна амбиция, неочаквани приятелства и една голяма забранена любов. Постепенно Моник започва да усеща силна връзка с легендарната звезда, но с приближаването на финала става ясно, че животът на Евелин се преплита с нейния по трагичен и необратим начин."

Разбира се, макар основната линия да остане вярна на книгата, филмът ще внесе и някои актуализации. В интервю за TIME през 2025 година Рийд споделя, че иска адаптацията да отразява и движението #MeToo, което избухва след излизането на романа.

"Когато приключих книгата, нямаше разговор за Харви Уайнстийн. Сега имаме реална възможност да задълбочим тази тема и да направим филма дори по-добър от книгата", казва тя.

Творчески екип

Американската сценаристка и режисьорка Маги Бетс, позната с "Погребението" ("The Burial") с Джейми Фокс и Томи Лий Джоунс и "Послушницата" ("Novitiate") с Маргарет Куоли, ще режисира "Скандалният живот на Евелин Хюго".

Новината за нейното участие беше обявена през февруари 2025 година, след като Лесли Хедланд се оттегли от проекта, въпреки че първоначално беше избрана за режисьор.

"Оставам огромен фен на книгата и на хората, които работят по нея. Това е от онези проекти, за които знаеш, че ще бъдат огромен успех. Просто си казах: "По дяволите, няма да стане с мен, но ще бъде наистина успешен", казва тя пред Variety.

Освен че ще режисира филма, Бетс ще бъде и съсценарист заедно с Лиз Тайгелаар. Сред предишните ѝ проекти са "Малки красиви неща" ("Tiny Beautiful Things"), "Малки пожари навсякъде" ("Little Fires Everywhere"), "Имало едно време" ("Once Upon a Time"), "The Clique" и "Кръгът на Доусън" ("Dawson's Creek").

В разговор с Associated Press през 2023 година Рийд споделя, че вече е чела сценария на Тайгелаар и няма притеснения.

"Лиз Тайгелаар е изключителен талант. Казах ѝ: "Не знам как ще го направиш, мисля, че трябва да съкратиш историята." А тя отвърна: "Не трябва." ... После ми даде сценария и си казах: "Грешах. Ти беше права. Получило се е", разказва Рийд.

Актьорски състав

В свои предишни интервюта Тейлър Дженкинс Рийд подчертава колко е важно да се намерят точните актьори за ключовите роли, което вероятно обяснява защо около кастинга все още има тишина.

В разговор с Associated Press през 2023 година тя казва: "Коя ще изиграе Евелин Хюго и коя може да бъде Селия Сейнт Джеймс - това винаги е в съзнанието ми. Няма окончателен отговор, но има кратък списък от жени, за които съм изключително, изключително развълнувана."

Въпреки всичко, което сме виждали онлайн, към момента няма официално обявен актьорски състав - макар това изобщо да не спира феновете да правят свои предложения, а актьорите - да заявяват интерес.

В интервю за Entertainment Tonight кубинската актриса Ана де Армас казва, че би се радвала да изиграе главната роля, а Ейса Гонсалес споделя пред E! News, че "би било огромна чест" да вдъхне живот на героинята.

"Обожавам книгата. Обожавам всичко, което пише Рийд. Голям фен съм", казва тя.

Камила Мороне, която участва в друга адаптация по книга на Рийд - "Дейзи Джоунс и шестимата" ("Daisy Jones & the Six"), също признава, че "се опитва да получи тази роля" в интервю за The Skimm.

Селена Гомес също беше спрягана за ролята на Евелин, след като Рийд я последва в Instagram. Пред Buzzfeed News обаче авторката обяснява, че това няма общо с кастинга.

"Мисля, че Селена Гомес е очарователна и много ми харесва да я гледам в "Селена + Шеф" ("Selena + Chef"). Просто си казах: "Трябва да я последвам, изглежда готина." Това е всичко", казва тя. Въпреки това оставя вратичка отворена: "Селена Гомес във всяка роля никога не е лоша идея. Харесвам я."

Дълго време феновете си представяха Джесика Частейн като Селия Сейнт Джеймс, но актрисата вече заяви пред E! News, че има "нулева вероятност" да приеме ролята.

Що се отнася до това кога ще има официални новини за актьорския състав - вероятно скоро.

През май 2025 година продуцентът Брад Менделсон казва пред TIME: "Няма да започнем кастинг, докато нямаме напълно готов сценарий. Има огромно внимание към проекта заради феновете и това създава натиск всичко да бъде направено както трябва."

Премиерна дата

Към момента Netflix не е обявил дата за премиерата на филма. Онлайн се спекулира за 2026 или 2027 година, но засега това остава на ниво предположения.

За ориентир може да се погледне друг сходен проект на платформата - "Срещи по време на ваканция" ("People We Meet on Vacation") по Емили Хенри. Филмът излезе през януари 2026 година, а снимките му са се провели още през есента на 2024 година. Възможно е процесът да се ускори, след като кастингът и сценарият бъдат финализирани, но най-вероятно ще се следва сходен график.

А първи кадри?

Тъй като "Скандалният живот на Евелин Хюго" все още е в ранен етап на подготовка, засега няма нито трейлър, нито първи кадри от продукцията - но това може да се промени във всеки момент.