Районите, където живеем: Мръсотия, разбити пътища, смърдящи сметища

Замърсяването от строителна техника е основен източник на прах и кал по уличните платна, особено в София, където се извършват активни проверки. Въпреки солените глоби нарушенията са често явление, както става ясно от изпратените сигнали в платформата на Helpbook.info.

Наш потребител сподели за ситуацията вследствие на предприет мащабен строеж на жилищен комплекс:

„Камионите и друга тежка техника постоянно минават през нашия квартал и нашите улици всеки ден от 6:30 ч., дори през уикендите и празниците.

Те разрушиха пътищата около комплекса. Сега огромно количество прах и камъни излитат изпод камиони и бетонобъркачки. Жилищните сгради са разположени на 1-2 метра от пътя. Стълбове мръсотия и прах летят в прозорците на жилищните сгради. Жителите не могат да отварят прозорците си, да излизат на терасите си или навън. Колите, паркирани на улицата, са покрити със слоеве мръсотия.

Освен това, камионите преминават през жилищни райони с висока скорост, те са тежко натоварени, създават силен шум и силни вибрации. Вече 8 месеца жителите нямат качествени условия на живот в апартаментите си.“ (целият сигнал - тук)

Друг наш потребител от община Пловдив изрази основателното си възмущение от състоянието около мястото, където живее: „Преливащи и издънени казани за боклук в село Старо Железаре, а около тях се е превърнало в истинско сметище. Тревните площи за замърсени с всякакви отпадъци, миризмата е отвратителна. Пълно безхаберие- това нещо продължава повече от година. Казаните буквално са пред вратата на къщата.“ (целият сигнал - тук)

Във връзка с постъпил сигнал за занемарена пътека пред входовете на блок в град Русе получихме отговор от общината, че е извършен ремонт и същата вече е безопасна за преминаване. (целият сигнал - тук)

