Белият дом отрече ядрен сценарий срещу Иран, но само Тръмп знае какви са плановете му

Белият дом успокои страстите, като отрече, че САЩ ще прибегнат към ядрен удар в Иран.

Притесненията се появиха след публикация на президента Доналд Тръмп, който заяви, че ще заличи цялата иранска цивилизация, и след коментари на вицепрезидента Джей Ди Ванс, че американските сили разполагат с инструменти, които "досега не са решили да използват".

Белият дом отговори в своя акаунт Rapid Response 47, коментирайки само изказването на Ванс:

"Буквално нищо, което Джей Ди Ванс казва тук, не "подразбира" това, абсолютни глупаци."

Ванс, който е в Унгария, за да подкрепи Виктор Орбан, преди премиерът да се кандидатира за преизбиране този уикенд, също така заяви, че САЩ "фундаментално" са изпълнили военните си цели в Иран и има два начина, по които войната може да приключи - или "иранците решават, че вече няма да финансират тероризма, че ще бъдат част от световната система за търговия и обмен", или "икономическата ситуация в Иран ще продължи да бъде много, много лоша".

Тръмп обеща, че ще спази ултиматума си

На свой ред президентът Тръмп заяви, че "ще има атака, каквато не са виждали", като потвърди крайния си срок за продължаване на преговорите с Иран.

"Току-що разговарях по телефона с президента.. Попитах "Вижте, ако трябва да заложите коефициенти, какви са шансовете това да се окаже договорена сделка?" Той каза, че няма да залага коефициенти. Но заяви, че времето изтича в 20:00 ч. Той каза, че ако стигнем до този момент, ще има атака, каквато не са виждали. Сега той се придържа към това. Каза, че ако преговорите продължат днес и има нещо конкретно, това може да се промени. Но в този час той не искаше да залага коефициенти, отбелязвайки, че се движи напред с плановете, които имаме", каза пред зрителите водещият на Fox News Брет Байер.

Президентът Тръмп е единственият човек, който знае плановете му за Иран, заяви днес Белият дом, след многократните му предупреждения часове преди изтичането на "крайния срок".

"Иранският режим има време до 20:00 ч. източно време, за да се съобрази с момента и да сключи сделка със Съединените щати", заяви в изявление пред AFP Каролайн Левит, прессекретарят на Белия дом. "Само президентът знае къде стоят нещата и какво ще направи."

Иран отрече съобщенията, че каналите за преговори със САЩ са били прекъснати

"Дипломатическите и косвените канали за разговори със САЩ не са ЗАТВОРЕНИ", заяви Tehran Times, англоезичен вестник, свързан с режима, след като източници съобщиха на американски вестници, че Иран е информирал Пакистан, посредника в преговорите за прекратяване на огъня, че вече няма да участва.