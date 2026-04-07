Арън Рамзи обяви оттеглянето си от футбола, слагайки край на 20-годишна професионална състезателна кариера.

"Това изобщо не беше лесно решение. След дълги размисли реших да се пенсионирам", написа Рамзи в профилите си в социалните мрежи.

Той изигра важна роля през 2016 година, когато заедно с Гарет Бейл успяха да изведат Уелс до полуфинал на Европейското първенство. Заради силните си изяви офанзивният халф намери място в отбора на Евро 2016.

Уелсецът взе участие още на Евро 2020 и Световното първенство в Катар през 2022 година. Последният му мач за националния отбор е на 9 септември 2024 година срещу Черна гора.

Кариерата му започва през 2006 година в Кардиф. 2 години по-късно е привлечен от Арсенал, където прекарва 11 години. По време на престоя си в лондонския клуб печели 3 пъти ФА Къп, в които два пъти вкарва победния гол на финала. Общо за Арсенал има 366 мача и 64 гола.

Рамзи е играл още за Ювентус, Ница, Рейнджърс, Нотингам Форест и споменатия по-горе Пумас.

Проклятието

Новината за гол на Аарън Рамзи караше всички да треперят, тъй като често се случваше известни личности да починат след този успех. Първата "жертва" на Рамзи бе сенатор Тед Кенеди, който почина на 25 август 2009 година - три дни след гол на Аарън срещу Портсмут. На 1 май 2011 година полузащитникът реализира срещу Манчестър Юнайтед, а на следващия ден бе обявена смъртта на световноизвестния терорист Осама бин Ладен.

На 2 октомври същата година уелският национал наказа Тотнъм, а три дни след това създателят на Apple Стив Джобс загуби дългата си битка с рака. Две седмици по-късно Рамзи се разписа и срещу Марсилия в евротурнирите, а веднага след това либийския диктатор Муамар Кадафи почина.

На 11 февруари 2012 година Рамзи прати топката в мрежата на Съндърланд и още в същия ден поп иконата Уитни Хюстън напусна този свят. Черната серия продължи на 21 март 2013 година, когато той реализира дузпа срещу Шотландия, а в следващите два дни си отидоха баскетболната звезда Рей Уилямс и руския олигарх Борис Березовски.

На 30 ноември 2013 година Рамзи отново реализира дузпа, този път срещу бившия си отбор Кардиф Сити, а светът бе разтресен от новината за смъртта на Пол Уокър, който загуби живота си в катастрофа.

На 10 август 2014 уелсецът отбеляза срещу Манчестър Сити за “Къмюнити шийлд". На следващия ден комедиантът Робин Уилямс си отиде.

Нов гол срещу Съндърланд, но на 9 януари 2016 година, бе последван от кончината на Дейвид Боуи, напуснал ни на 10 януари същата година. Само три дни по-късно той вкара на Ливърпул, а на следващия ден почина Алан Рикмън. През месец март същата година (05.03) Рамзи порази Тотнъм в дербито на Северен Лондон, а на следващия ден си отиде бившата Първа дама на САЩ - Нанси Рейгън.

Лестър бе следващата жертва на Рамзи на 11 август 2017 година, а следващата жертва на проклятието бе телевизионната звезда Брус Форсит.

На 8 март 2018 година Рамзи вкара на Милан в Лига Европа, ден по-късно почина комедиантът Сър Кен Дод, а малко след това си отиде и професор Стивън Хокинг. По-малко от месец след това Аарън записа два гола срещу ЦСКА (Москва) - на 5 април, а по-късно същата вечер почина дартс звездата Ерик Бристоу. А на 6 септември същата година, след успех с 4:1 срещу Ирландия в Лигата на нациите, си отиде филмовата легенда Бърт Рейнълдс, а ден по-късно и рап звездата Мак Милър.

Последваха седем години пауза, но в края на миналата година проклятието се завърна. Халфът вкара гол за мексиканския си отбор УНАМ Пумас през септември 2025, а след това почина модния гуру Джорджо Армани.