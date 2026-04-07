Орбан готов да бъде “мишка, помагаща на руския лъв”

По време на телефонен разговор между унгарския премиер Виктор Орбан и лидера на Кремъл Владимир Путин миналата есен, унгарският лидер уверил Путин в приятелството си и предложил помощ за разрешаване на войната в Украйна, пише Bloomberg.

По време на разговора на 17 октомври Орбан казал на Путин, че е “готов да направи всичко възможно“, за да му помогне, включително да улесни уреждането на войната в Украйна чрез среща на върха в Будапеща.

“Вчера нашето приятелство се издигна до толкова високо ниво, че мога да помогна по всякакъв начин. По всеки въпрос, по който мога да бъда полезен, съм на вашите услуги“, каза Орбан.

За да илюстрира тезата си, Орбан се позова на детска басня, популярна в Унгария, за мишка, която освобождава лъв, хванат в мрежа, след като лъвът преди това е пощадил живота му.

Според стенограмата тази забележка е разсмяла Путин.

Според съобщенията голяма част от разговора е била посветена на размяна на комплименти, включително за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Орбан отбелязва, че приятелството му с Путин се е засилило, откакто е започнало в Санкт Петербург през 2009 година.

“Колкото повече приятели създаваме, толкова повече възможности имаме да се противопоставим на противниците си“, каза той.

По време на разговора през есента Орбан също така изрази съжаление, че с Путин не са могли да се срещат редовно лично, както са правили преди пандемията от COVID-19.

Путин от своя страна похвали независимата и гъвкава позиция на Унгария по отношение на войната му срещу Украйна.

“Неразбираемо е за нас, че такава балансирана, средна позиция генерира само контрааргументи“, казва Путин.

Според стенограмата, основната цел на октомврийския разговор е била да се обсъди възможността за провеждане на среща между САЩ и Русия в Унгария, въпреки че предложената среща на върха в Будапеща не се е състояла.

Детайлите от разговора между лидерите излизат наяве на фона на изтекли записи и от разговор между унгарския външен министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров.

Припомняме, че в края на март в медиите изтекоха аудиозаписи от разговор между Лавров и Сиярто, които хвърлят светлина върху контактите им на фона на скандала за възможно предаване от Будапеща на Москва на детайли от закрити обсъждания в ЕС.