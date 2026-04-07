Мобилният интернет в Москва се завръща, но за колко време?

Широко разпространените прекъсвания на мобилния интернет в центъра на Москва от началото на март доведоха до завръщането на хартиени карти и старомодни iPod-и, шеги за използването на гълъби за изпращане на съобщения и дори обществени тоалетни, които бяха принудително изключени от строя.

Седмици по-късно мобилният интернет до голяма степен се стабилизира в столицата Москва, а правителствените бели списъци функционират по-надеждно. Но много московчани казват, че все още се адаптират към новата реалност, в която периодичните прекъсвания са част от ежедневието.

Няма панацея

Длъжностни лица заявиха, че прекъсванията, които отдавна са често срещано явление в руските региони, са били наложени от съображения за сигурност, без да дават повече подробности.

Въпреки че мобилният интернет вече е отново достъпен, московчани живеят в ситуация, определена от непредсказуемост, каза пред The ​​Moscow Times Владимир Рязански, ръководител на проекта SobDoma.RF.

"Това от своя страна води до широко разпространено недоверие", каза той.

Интернет разговорите могат да прекъснат във всеки един момент, дори чрез неблокирани услуги като Zoom. Единствените стабилни средства за комуникация за московчани са VKontakte и MAX“, каза той, визирайки подкрепяния от държавата месинджър, който Кремъл промотира като алтернатива на Telegram.

Дори услугите в белия списък могат да дадат неочаквани сбои, което прави невъзможно потребителите да предвидят какво може да е недостъпно във важни моменти.

"Попадането в белия списък изисква преминаване през сложен бюрократичен процес без гаранция за успех", каза Рязански.

Михаил Климарев, ръководител на Обществото за защита на интернет, повтори точките на Рязански относно белите списъци, добавяйки, че прекъсванията са довели до неочаквани последици.

Някои асансьори не могат да функционират по време на прекъсванията, защото много от бутоните им за спешни повиквания се управляват чрез мобилни мрежи като мярка за пестене на разходи, каза Климарев. Ако тези бутони не работят, асансьорът също не работи.

Тези неудобства се натрупват. Някои жители на Москва разказаха, че сега се уверяват, че планират целия си маршрут до и от дестинациите си, преди да напуснат дома.

Без иновации

Освен неудобството и несигурността за обикновените московчани, Климарев отбеляза, че прекъсванията на интернет връзката са имали сериозни икономически последици.

Неговата организация, "Дружество за защита на интернет“, изчисли, че прекъсванията на интернет връзката в столицата струват на икономиката 9,6 милиарда рубли (120 милиона долара) на ден. Само прекъсванията на мобилния интернет струват на Москва 4,8 милиарда рубли (60 милиона долара) на ден в пиковия си период.

Но тъй като прекъсванията все още са периодични, той оцени настоящите загуби на 1 милиард рубли (12 милиона долара) на ден.

"Някои хора се адаптират, разбира се. Бизнесът на някои хора просто затваря. Някои хора променят навиците си. Някои хора просто си тръгват. Хората ми пишат, че е станало невъзможно да се работи дистанционно“, каза Климарев.

"Друго последствие е връщането към плащанията в брой, което е обърнало дългогодишните усилия на правителството за насърчаване на прозрачни, безкасови транзакции", каза Рязански и добавя, че не може да си представи градът да се върне към състоянието си преди прекъсванията.

"Хората осъзнаха, че всеки бизнес може да бъде затворен във всеки един момент или обременен по някакъв начин. Няма да има никакви иновации“, продължи той.

Когато руските власти се страхуват от нещо, те са способни да предприемат всяка стъпка

Нито Рязански, нито Климарев можеха да кажат със сигурност дали пълномащабните прекъсвания ще станат редовно явление в руската столица, въпреки че Климарев каза, че е "доста вероятно“.

"Вероятността не е нулева, меко казано. Те могат да направят всичко, независимо дали с бял списък или без такъв; дори не знам как да го кажа по-просто. Когато руските власти се страхуват от нещо, те са способни да предприемат всяка стъпка", добавя Рязански.

"Те вече доказаха, че когато става въпрос за спиране на мобилния интернет, не ги интересува какво мислят хората или как се справят. Така че те показаха, че са способни да направят това и ще продължат да го правят. Просто не можеш да се довериш на мобилния интернет“, добавя руснакът.