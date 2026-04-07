Д-р Брънзалов: Вземат се мерки за всичко, но за здраве нито дума

Отбелязваме Световния ден на здравето. “Благодарение на труда, здравето и саможертвите, които правят ежедневно работещите в системата на здравеопазването - тя съществува”, каза д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз.

"Системата съществува с цени от 2024 година в настоящето. Всички сме свидетели какво се случва през последните две години. Не искам да има какъвто и да е политически привкус, но политиците определено нехаят за системата на здравеопазването в България. Много дълго търсих най-меката дума, която да употребя. Защото всеки български гражданин, всеки зрител, който ни гледа в момента, веднага ще разбере след като отговоря на следния въпрос: коя услуга и коя стока в момента е на цени от 2024 година?”, попита д-р Брънзалов.

“Системата на здравеопазване е част от националната сигурност. Виждаме какво се случва в момента в геополитически аспект. Виждаме колко се е увеличила минималната работна заплата, която също трябва да бъде имплементирана в заплатите на служителите в системата на здравеопазване — тези, които работят в медицината в България. Тя се вдига, но в същия момент не се индексирана в бюджета на НЗОК”, коментира пред БНТ председателят на БЛС.

Специалистът добави, че се вземат мерки за всичко - горива, енергетика, ресторантьорство, намаление на данъци и така нататък, но “абсолютно, дано не е съзнателно, защото ако е съзнателно, става е опасно, за бюджета за здравето — нито дума, нито вопъл, нито стон."

“Здравните вноски са вдигнати, защото е увеличена минималната работна заплата”, коментира Брънзалов.