Терзиев участва в работилница, боядиса великденски яйца

Кметът на столицата Васил Терзиев взе участие в работилница, в която всички боядисаха великденски яйца преди празника.

“За мен беше важно да организираме това събитие, защото вярвам, че традициите не трябва да са само спомен. Те са жива енергия, която ни свързва и ни дава основа. Лично се включих в изписването с пчелен восък и признавам - изисква се сериозно търпение, но усещането да създадеш нещо със собствените си ръце е безценно”, написа Терзиев в страницата си във Фейсбук.

Кметът подчерта ангажимента си за създаване на повече възможности, в които децата не само учат история, но я правят и част от своето настояще.

“Пожелавам ви светли великденски празници”, пожела столичният кмет.