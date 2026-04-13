Светли понеделник е днес, започва Светлата седмица

Възкресението на Иисус Христос донася просветление за всички и надежда за вечен живот

13.04.2026 | 07:29 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Днес е Светли понеделник. Вторият ден на празника Възкресение Христово поставя началото на Светлата седмица. 

В православната традиция тя е посветена на светлината, която донася на света възкръсналият Христос.

Светлата седмица е време, в което Възкресението на Иисус Христос донася просветление за всички и надежда за вечен живот. Народът нарича тази седмица "празна“, защото през цялото време не трябва да се работи..

Всеки от дните до събота е наричан светъл и в тях църквата прославя апостолите и св. Богородица. За християните това е най-тържествената и радостна седмица през цялата година, тъй като се чества празникът на празниците – Възкресение Христово.

В храмовете звучат празничните възкресни песнопения. Позволява се блажна храна и в обичайните през годината постни дни – сряда и петък.

Седмицата завършва с Томина неделя.

Християнските празници имат така нареченото попразненство - от един до няколко дни след празника, в които пак се припомня празничното събитие. При Великден този следпразничен период е цели 40 дни, до навечерието на Възнесение Христово. През всички тези дни християните се поздравяват с Христос воскресе! и Воистину воскресе!

