Нетаняху: Превземането на замъка "Бофор" е "решаващ момент" във войната с "Хизбула"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че превземането на замъка "Бофор" в Южен Ливан е "решаващ момент" в офанзивата на израелската армия срещу "Хизбула", предаде Франс прес.

"Наредих на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана - бел. АФП) да разшири операциите си в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани. Те поеха контрола над стратегически височини. Те превзеха хребета Бофор. И отсега нататък моите инструкции са да задълбочим и разширим контрола си върху местата, които бяха под контрола на "Хизбула", каза Нетаняху на видеозапис, разпространен от кабинета му, като добави, че "превземането на "Бофор" е впечатляваща стъпка и решаващ поврат" в офанзивата на Израел в Ливан.

Междувременно в Северен Израел многократно прозвучаха сирени, след като ЦАХАЛ съобщиха за подновяване на обстрела от ливанската страна на границата, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Един израелски войник е бил убит и в Южен Ливан, по-конкретно при атака, извършена от "Хизбула" с дрон късно снощи, съобщиха израелски медии.

Заради атаките на ливанското движение с дронове и ракети хиляди ученици в няколко градове в северната част на Израел, близо до границата с Ливан, понастоящем нямат възможност да ходят на училище, отбелязва ДПА.

Франция поиска "спешно заседание" на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията в Ливан

Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък "Бофор" в Ливан, където вече се вее израелското знаме, обяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

"Поисках спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, защото макар да признаваме правото на Израел, както и на всички държави, на легитимна самоотбрана, да се защитава срещу атаките на "Хизбула", нищо не може да оправдае продължаването на израелските военни операции в Ливан и все по-дълбокото му навлизане в ливанска територия", заяви Баро пред телевизия Бе Еф Ем.

"Това е сериозна грешка от страна на Израел, защото това настъпление на ливанска територия не само противоречи на ангажиментите на Израел, тъй като от 17 април в Ливан има примирие, но и е в нарушение на международното право", добави министърът.

Какво знаем за замъка "Бофор"

Израелските сили използват замъка "Бофор" като база по време на окупацията на Южен Ливан, продължила две десетилетия и приключила през 2000 г. Оттам се разкрива гледка към обширни части от Южен Ливан.

"Четиридесет и четири години след героичната битка при "Бофор" и в този ден, посветен на паметта на загиналите войници от Първата ливанска война (1982 г.), войници се върнаха на хребета на Бофор и отново издигнаха израелското знаме", заяви министърът на отбраната на Израел Кац.

Построен като замък на кръстоносците около 12-и век върху по-стари укрепления, крепостта е използвана от кръстоносците, йерусалимската армия на Саладин, мамелюците, османците, френския мандат, Организацията за освобождение на Палестина и израелската армия до 2000 г., когато бе частично възстановена и отворена за посетители. Кръстоносците го нарекли "Бофор", което на старофренски означава "красива крепост", посочва Асошиейтед прес.

Отнемането на замъка от контрола на Организацията за освобождение на Палестина през 1982 г. е голяма победа за израелската армия, водена по това време от министъра на отбраната Ариел Шарон, който по-късно става министър-председател на страната. По това време израелската армия настъпва на север и окупира Бейрут.

По време на предишната война между Израел и "Хизбула" през 2024 г. ЮНЕСКО предостави засилена защита на 34 културни обекта в Ливан, включително замъка "Бофор", за да го предпази от повреди.

Замъкът се намира на няколко километра северно от границата с Израел и предлага гледка към големи части от Южен Ливан и Северен Израел. На арабски той се нарича замък "Аш Шакиф", което е старо сирийско наименование, отнасящо се до внушителната скалиста местност.