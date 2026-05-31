Ръсел Кроу е най-сприхавият в Холивуд: От хвърлянето на телефон по портиер до тирадата му пред фенове, чакащи за автографи

Израснал в малко предградие на Сидни, Ръсел Кроу никога не е вярвал, че ще стане световноизвестен и ще е носител на награда „Оскар“.

Наред с кариерните си успехи и впечатляващия каталог от филми зад гърба си, 62-годишният актьор си е изградил и противоречива репутация заради бурния си нрав.

Кроу е признавал в миналото, че е прекарал много време в „казване на хората да се разкарат и да се махнат от живота ми“.

През годините звездата от „Гладиатор“ е имал спорове с ръководители на BBC, с интервюиращи, с хотелски служители, с фенове и с хора от обществеността.

През 2016 г. той каза пред The Daily Mail: „Грешката ми беше, че позволих на напрежението, което идва с актьорския успех, да ме завладее и бях претоварен.“

А във вторник той отново изглеждаше гневен, когато отправи строго предупреждение към феновете, чакащи автографи пред хотела му в Париж, заявявайки: „Не ме натискайте, по дяволите“.

В момента актьорът, който е голям почитател на тениса, е във френската столица, за да наблюдава турнира „Ролан Гарос“.

В миналото Ръсел е признавал, че е „изключително чувствителен“ и приема всичко толкова сериозно, откъдето идват и импулсивните му реакции.

През 2015 г. в интервю за Чарли Роуз той каза, че тъй като приема нещата толкова сериозно, „това също означава, че трябва да си позволиш да си задник от време на време. Това е неизбежно. Непременно ще сбъркаш нещо.“

Докато се защитаваше от факта, че е ударил фотограф папарак, той каза: „Запазил съм някои от най-острите си словесни забележки само за такива хора. И сега разкъсани, ранени и кървящи, връщайки се обратно към редактора си... те се опитват да обяснят защо аз току-що съм ги разкъсал емоционално само с едно изречение.“

