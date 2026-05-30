Тайният проект на Путин за дълголетие за 26 милиарда долара

Когато Владимир Путин беше записван от включен микрофон да казва на Си Цзинпин, че хората могат да постигнат безсмъртие чрез замяна на органите си, някои отхвърлиха разговора като ексцентрична светска беседа между застаряващи автократи.

Всъщност, по време на разговора по време на военен парад в Пекин през септември миналата година, Путин изглеждаше да описва подкрепяна от Кремъл инициатива за дълголетие, която се превърна в един от водещите научни проекти на Русия, пише WSJ.

Подобно на милиардерите от Силициевата долина, сред които Джеф Безос, Сам Алтман и Питър Тийл, Путин отдавна е очарован от изследванията в областта на борбата със стареенето. Но в Русия стремежът на Путин да отблъсне упадъка вече е държавен приоритет, който разчита на методи, вариращи от печат на органи, до отглеждане на мини-прасета и излагане на ултраниски температури.

Миналия месец руското правителство обяви, че учени разработват генно-терапевтично лечение, насочено към забавяне на клетъчното стареене, като част от "Новите технологии за запазване на здравето", инициативата на Путин за дълголетие на стойност 26 милиарда долара.

Лекарството "представлява една от най-обещаващите насоки в борбата срещу стареенето", заяви на 23 април заместник-министърът на науката Денис Секирински.

Друга обещаваща насока? Създаването на човешки органи в лаборатория за трансплантация – една от иновациите за удължаване на живота, за които Путин също говори в Пекин. Всички тези усилия са част от националната инициатива за дълголетие, която той представи през 2024 г. и която обещава да спаси 175 000 живота до края на десетилетието (цифрата имаше неудобно военно ехо, като приблизително съответстваше на независими оценки за загубите на руски войски при нахлуването в Украйна, както отбелязаха критиците по това време).

Назначените от Путин руски държавни учени са се фокусирали върху две ключови технологии:

биопечат, или 3D-печат на жива тъкан, и ксенотрансплантация, или отглеждане на човешки органи в мини-прасета – порода свине, считана за генетично съвместима с хората. Руски учени, работещи с държавни агенции, твърдят, че са биопечатали човешка хрущялна тъкан и щитовидна жлеза на мишка, с цел да постигнат заместване на човешки органи до 2030 г. Подобен график се обсъжда и за отглеждането на органи в прасета.

"В Руската федерация се работи по цяла поредица от научни програми в тази област", заяви пресслужбата на Кремъл. "Тези проекти се подкрепят от държавата и в тях участват много научни и изследователски институции."

Инициативата на Русия за дълголетие се ръководи от две фигури, близки до Путин: дъщеря му Мария Воронцова, ендокринолог, която ръководи подкрепяни от държавата генетични програми, и физикът Михаил Ковалчук, директор на Института „Курчатов“, ядрения изследователски център от съветската епоха.

Ковалчук, брат на близкия съюзник на Путин Юри Ковалчук, банкер и медиен инвеститор, се превърна в интелектуалния архитект на кампанията на Кремъл за дълголетие. Той твърди, че науката скоро ще позволи на хората да възстановяват и заменят части от тялото си безкрайно.

За разлика от подобни изследвания, финансирани от Безос, Алтман или Тийл, работата, насърчавана от кръга на Путин, е донесла малко рецензирани изследвания в големи международни списания.

Островски напусна Русия след мащабната инвазия в Украйна и продаде компанията си, която сега сътрудничи на правителството. „Невъзможно е да се прави наука в изолация“, каза Островски, имайки предвид санкциите, които отрязаха руските изследвания от Запада. „Вероятно казват на Путин това, което той иска да чуе, за да си осигурят финансиране.“

Ковалчук също е съчетал науката за дълголетието с по-широката световна визия на Кремъл за цивилизационна борба със Запада. В скандална реч от 2015 г. Ковалчук предупреди, че Западът се движи към създаването на „служещи хора“ – контролируеми хора с ограничено самосъзнание и манипулирано размножаване. Той също така намекна, че САЩ стоят зад пандемията от Covid.

Путин отдавна проявява симпатия към подобни теми. Ковалчук публично похвали съветския филм от 1968 г. „Мъртвият сезон“, в който ЦРУ заговорничи с бивши нацистки лекари, за да контролира човечеството. Путин е казвал, че филмът го е вдъхновил да се присъедини към КГБ.

Друго влияние е оказал Владимир Хавинсон, наречен от руските медии "геронтологът на Путин", който популяризираше антиейджинг терапии на базата на пептиди, извлечени от телешка тъкан.

Пептидите – къси вериги от аминокиселини, предлагани на пазара за възстановяване, мускулен растеж и антиейджинг

– станаха популярни сред фигури от сферата на уелнеса в САЩ, включително Робърт Ф. Кенеди-младши и Джо Роган, въпреки ограничените доказателства за много от твърдените им ползи.

Хавинсон, който получи една от най-високите държавни награди на Русия от Путин за постижения в медицината, заяви в интервюта, че се е стремил да удължи живота на лидер, чието напускане би хвърлило Русия в криза. Той също така твърдеше, че човешките същества са предназначени да живеят до 120 години, позовавайки се на библейски текстове.

Хавинсон почина през 2024 г. на 77-годишна възраст.

Макар и неортодоксални, както Хавинсон, така и Ковалчук са учени с високи квалификации. Путин е проявил отвореност и към подходи с далеч по-малко научна основа.

По време на среща в Кремъл през 2018 г. Путин посъветва тогавашния австрийски канцлер Себастиан Курц да опита криотерапевтична камера – нещо като обратна сауна, в която тялото се излага на температури до минус 170 градуса по Фаренхайт. Курц по-късно си спомни изненадата си, когато Путин ентусиазирано обясни ползите от редовното стоене гол в замразяващата камера.

73-годишният Путин е прекарал десетилетия в изграждането на образ на физическа сила чрез инсценирани прояви на мъжественост – лов без риза, игра на хокей и каране на мотоциклети „Харли-Дейвидсън“ в прилепнали черни екипи, за да излъчва издръжливостта на вечно млад силен мъж.

Но зад инсценираната мъжественост се крие един владетел, необичайно обсебен от физическия упадък. По време на пандемията от Covid Путин наложи сложни карантинни протоколи, включително тунели за дезинфекция и изисквания за продължителна изолация на посетителите. Известните му дълги маси се превърнаха в символи както на политическо дистанциране, така и на страх от микроби.

Руските и западните медии също спекулират за козметични процедури, тъй като външният вид на Путин е станал видимо по-гладък с възрастта.

Повечето от най-близките сътрудници и съюзници на Путин също са на възраст около 70 години, включително семейство Ковалчук и ключови фигури в държавата като Юри Ушаков, Сергей Чемезов и Николай Патрушев. Опитът на Путин да избегне упадъка и отвореността му към неортодоксалната наука отразяват много по-стара традиция сред руските автократи.

През 20-те години на миналия век експериментите на съветския полимат Александър Богданов с подмладяващи кръвопреливания привлякоха вниманието на Кремъл – преди той да умре в резултат на самоналожените си лечения на 55-годишна възраст. Десетилетие по-късно лекарят Александър Богомолец организира първата в света конференция за дълголетие и спечели похвалата на Йосиф Сталин за изследвания, твърдящи, че хората могат да доживеят до 150 години. Богомолец умира на 65 години.

Русия продължава да се отличава с едни от най-високите равнища на смъртност в развития свят. Средната продължителност на живота при мъжете в Русия днес е около 68 години, според официалната статистика, в сравнение с около 76 години в САЩ и над 80 години в голяма част от Западна Европа.

Смъртта, за разлика от изборите, остава трудна за управление дори за Кремъл.