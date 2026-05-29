"Баба Алино" - кой намаза филията и има ли натиск от Украйна?

Незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна повдига редици въпроси, чиито отговори тепърва ще се търсят. Отговорност също. Кметът Благомир Коцев уволни директора на дирекцията, която отговаря за строителния контрол – "Управление на сигурността и контрол на обществения ред".

"Прекаленото говорене, без да се намесват правоохранителните органи, само ще натрупа камара от непроверени твърдения. Най-добре е по този въпрос да се работи от прокуратура, следствие, да кажат нещата в прав текст - има или няма престъпление. Голямото куче, което е заровено - заповедта на ДАНС за експулсиране на Олег Невзоров. ак така тази институция с функции на ФБР издава заповед да го екстрадира и си я оттегля после. Това е позор за службата. Там трябва да бъдат насочени усилията и да кажат службите кой и защо направи този ход и тогава ще разберем кой е в дъното", коментира журналистът Петьо Блъсков пред Bulgaria ON AIR.

Бившият военен министър Красимир Каракачанов е убеден, че няма как украинска фирма да дойде в България да строи, без да има "политически чадър" на местно и централно ниво.

"Шефът на ДАНС издава разпореждане за екстрадация, която не влиза в сила и после е отменена. Иначе изгонихме готвачките и перачките от руското посолство. В същото време гледаме украинската посланичка с управляващи, които окичиха София с украински знамена. Има лобиране от украинска страна за украинските интереси, вероятно някои са намазали фамилията", коментира Каракачанов.

Според него Иван Портних и Благомир Коцев като кметове на Варна са знаели за незаконното строителство.

В ефира на Bulgaria ON AIR той изрази мнението си, че сградите скоро няма да бъдат разрушени, тъй като ще се ползват много похвати за обжалване на различни процедури, междувременно "който е давал рушвети, ще дава пак".

"Малко парички тук и там, малко политическа подкрепа и нещата ще станат. Друг е въпросът защо си набил толкова пари в нещо, което е незаконно. Нещо се обърква", каза Каракачанов по адрес на Олег Невзоров.

Бившият шеф на "Митниците" Емил Димитров - Ревизоро е убеден, че някой е обещал на украинския бизнесмен да строи бързо и да му "оправят имотите".

"За да ги спрат ДАНС, проблемът е или че са заплаха за националната сигурност, или заради произход на финансовите средства - пари от продажба на оръжие, които е трябвало да отидат на едно място, но са отишли на друго място. Проблемът е защо първия път са взели едно решение, а втория път друго?", попита Димитров.

Адвокат Людмил Рангелов обясни, че фалшивото удостоверение за търпимост е началото на процедурите, които дават възможност да се стигне до нотариален акт.

Той е категоричен, че постройките трябва да бъдат съборени и това е единственото разрешение според Закона за устройство на територията.

Гостите поискаха да се търси отговор на въпроса каква е била заплахата за националната сигурност, за да бъде издадена първоначалната заповед срещу украинския бизнесмен.

"Най-вероятно ДАНС са имали доказателства да го екстрадират. Той отива в Киев и се обажда на когото трябва, той звъни на когото трябва в България. Веднага нашите правоверни борци за евроатлантизъм се обаждат на шефа на ДАНС", предположи Каракачанов.

И адвокат Рангелов е на мнение, че е имало обаждане от чужбина, което минава през български високи ръководители и следва отмяна на заповедта. Според него заплахата за националната сигурност може да е пране на пари или търговия с оръжие - като и двете версии са свързани.

Вижте целия разговор във видеото