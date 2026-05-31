От трева до кетчуп: как да спасите любимите дрехи на детето

Децата са истински изследователи и магнити за петна – от трева и кал по време на игра, през следи от бои и флумастери в часовете по рисуване, до разлят сок или шоколад на закуска. Въпреки че тези „трофеи“ са неизбежна част от детството, експертите по почистване и опитни родители са категорични, че бързата и правилна реакция е ключът към спасяването на любимите дрехи. Как да почистите петната от дрехите на децата?

За петна от трева

Тревата съдържа растителни багрила и протеини, които полепват упорито. Направете паста от сода за хляб и вода и я нанесете върху петното, като оставите да подейства 15-30 минути преди изпиране. Друг ефективен метод е нанасянето на малко разреден спирт или водороден прекис (3%) с памучен тампон, който бързо „повдига“ зеления пигмент. Изперете дрехата веднага след третирането.

За следи от боя, маркери и лепило

Темперна боя и лепило

Оставете боята или лепилото да изсъхнат напълно, след което внимателно ги изстържете с ръба на лъжица. Изплакнете с хладка вода от гърба на петното, за да изтласкате остатъците навън, а не навътре в плата.

Маркери на водна основа

Разреден бял оцет върши чудеса. Нанесете върху петното, попийте и повторете, докато цветът избледнее.

За петна от храна и напитки

Доматен сос и кетчуп

Това е комбинирано петно, което изисква внимание. Остържете излишъка и промийте обилно със студена вода. Нанесете смес от течен сапун за съдове и сода за хляб, оставете да престои 15 минути, след което изперете. Ако остане червеникав оттенък, накисването в разтвор от вода и бял оцет преди последващо пране помага за разграждането на пигмента.

Плодов сок и горски плодове

При свежи петна опънете памучната дреха над купа и внимателно излейте вряла вода през петното от разстояние. При синтетични или деликатни материи използвайте разтвор от лимонов сок и сода за хляб, като оставите сместа да подейства 30 минути преди изплакване.

Мазни петна (масло, олио)

Поръсете обилно прясното петно с царевично нишесте или сода за хляб, за да абсорбира мазнината. След 15 минути изтръскайте праха и нанесете директно препарат за съдове, който разгражда мазнините, върху засегнатото място. Изперете с възможно най-топлата вода, позволена от етикета на дрехата.

За кал

Това е изключение от правилото за бърза реакция. Не пипайте мократа кал – ще я размажете и втриете. Изчакайте да изсъхне напълно, изчеткайте засъхналата пръст и след това обработете останалото петно с препарат за пране преди изпиране.

