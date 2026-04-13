Новини Днес | 5

Специализиран екип от ВМС унищожи плаващ дрон

Четири снаряда бяха извлечени от плавателен съд

13.04.2026 | 07:41 ч. 3
Снимка: Министерство на отбраната

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас от състава на Военноморските сили изпълни задача по проучване, транспортиране и унищожаване на четири снаряда, извлечени от плавателен съд, открити на плажа на град Синеморец, местност „Корабите“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд е взривен с контролиран взрив.

Военнослужещите действаха по искане на Областна администрация – Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Специализираният екип транспортира снарядите към Военноморска база – Бургас, а плавателният съд беше унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

