44-годишен е с тежки изгаряния след инцидент с волтова дъга

44-годишен мъж от Смолян е транспортиран с медицински хеликоптер до Пловдив след тежък трудов инцидент в областния град.

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект в Смолян. Пострадалият се е намирал на покрива на сградата, когато е бил поразен от волтова дъга.

Д-р Кристиян Стефанов от спешното отделение в смолянската болница съобщи за БТА, че след инцидента мъжът е загубил съзнание за известно време. По думите му той е с около 40% изгаряния и три счупени прешлена.

"Изгарянията са по лявата ръка, гърба и десния крак. Входната рана от волтовата дъга е в дланта на лявата ръка, а изходната - в десния крак", уточни д-р Стефанов.

След оказаната първоначална медицинска помощ пострадалият е транспортиран с въздушна линейка до УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където ще продължи специализираното му лечение.