Заради кризата с горивата: Двудневна екскурзия струва 105 евро

Кризата с горивата се отразява и на ученическите пътувания, които традиционно са най-масови през пролетта. Тази година офертите за тях за първи път се изготвят и в евро, а цените вече показват осезаемо поскъпване.

Тази пролет родители от Сандански организират по-различна училищна екскурзия. Те решават да придружат децата си до село Огняново и да изненадат класния им ръководител. Цената обаче се оказва сериозен разход за семействата.

"Цената е 105 евро - една нощувка, включва само закуска на блок маса, нищо друго не включва. Обърнато в български левове, това си е 210 лева за една нощувка. За един възрастен и едно дете си е доста", споделя пред NOVA Невена Навякова, която е един от родителите.

Горивната такса влиза в офертите

Албена Тончева работи като мениджър в туристическа агенция от 27 години. По думите ѝ за първи път тази година фирмата, в която работи, включва горивна такса в цената на ученическите пътувания.

"При дизел, качен с 40-50%, когато сме калкулирали цените, превозвачите ни качиха около 30-35%, за което им благодаря - прилично. При нас увеличението е около 13-15%. В крайната цена влизат екскурзоводско или анимационно обслужване, застраховки и служебни разходи", обяснява тя.

Поскъпване има и при еднодневните екскурзии до популярни дестинации. Данните показват, че пътуване от София до Копривщица, която често се избира за ученически посещения, е струвало близо 30 евро през 2025 г., докато сега цената вече е 35 евро. При екскурзиите до Пловдив увеличението е около 4%.

Училищата отчитат по-високи транспортни разходи

В столичните училища също забелязват ръст на цените, макар при някои лагери нощувките, храната и продължителността на престоя да остават без промяна.

"Лагерите, които организираме в момента, нямат промяна в цената на нощувките и на продължителността на пребиваването и храната, но отново има малка промяна по отношение на транспорта", коментира директорът на 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов" Диян Стаматов.

По думите му въпреки поскъпването е важно образователните пътувания до значими исторически и патриотични места да продължат.

Без компромис с качеството

Според Далия Иванова, начален учител в 145-о училище, ниската цена не трябва да бъде за сметка на сигурността и качеството на услугата.

"За съжаление, всяко едно нещо с тази криза поскъпва и ако трябва това нещо да е за сметка на качеството, което ние получаваме от тези агенции, абсолютно не си заслужава - ние работим с деца", категорична е тя.

Учителката допълва, че самата тя е майка на две деца и би се усъмнила, ако получи прекалено евтина оферта за подобно пътуване.