Д-р Лилия Гюдюлева: Красотата и бизнесът вървят ръка за ръка

Красотата и бизнесът вървят ръка за ръка. Това заяви основателят на веригата студиа G Point д-р Лилия Гюдюлева в ефира на Money.bg. В предаването тя говори за красотата като бизнес модел и за това как се изгражда мрежа от студиа, която предлага услуга със стандарт, а не с обещания.

Красота с дългосрочна грижа

"За мен българската жена е изключително ориентирана към това да бъде красива, да подържа тази красота дългосрочно. А това, което аз вярвам искрено, е, че когато искаме да достигнем до повече жени, то тогава красотата се превръща в бизнес", посочи д-р Гюдюлева пред Bulgaria ON AIR.

Тя разказа и за развитието на компанията през последните 16 години. По думите ѝ първоначалната мечта е била услугата да достигне до всяка точка на България, но реализацията не е била лесна.

"Моята мечта беше да достигнем до всяка една точка на България. Реализацията в никакъв случай не беше лесна. Изправихме се пред проблеми, които обикновено не са част от нашия отрасъл. Защото това да доведеш качеството до 140 точки на територията на България и то да бъде равно на едно ниво навсякъде, може би е най-голямото предизвикателство, с което трябваше да се справим", каза тя.

Д-р Гюдюлева подчерта, че от медицинска гледна точка екипът ѝ работи със здрави хора.

"Това е най-хубавото. От гледна точка на бизнеса, смятам, че добавяме стойност в животите на хората по един много ценен и различен начин - може би по това се различаваме като бизнес с идеология."

Услуга, насочена към масовия потребител

Основният профил на клиентите, по думите ѝ, е широк, тъй като G Point се позиционира като масов бранд.

"Това са всякакъв тип жени. Ние сме масов бранд. Целта ни е да стигнем до всяка, да направим услугата, която предлагаме не луксозна, а достъпна по всеки един възможен начин. Така че абсолютно всички дами, имаме и господа клиенти - от 18 до плюс нагоре", обясни д-р Гюдюлева.

Тя припомни, че в началото лазерната епилация е била нишова и трудно достъпна услуга за масовия потребител в България.

"В общи линии това беше услуга, която сравнявахме с закупването на апартамент, за да можеш да минеш през нея на 100%. Това, което успяхме да постигнем, смятам за 4 години, е това да е услуга, която е на цената на кола маска. Тоест напълно достъпна за всеки. Но основното верую, зад което аз стоя, беше, че ние трябва да използваме апаратура, която е с най-високо ниво. Никога да не правим компромис в това отношение."

Безопасност, апаратура и обучение

Според д-р Лилия Гюдюлева апаратурата е ключова част от системния подход. Тя трябва да е преминала тестове и да има клинични изследвания, които доказват, че е безопасна и че при правилна употреба може да гарантира оптимален резултат.

Тя подчерта още, че обученията и квалификацията на кадрите са съществен елемент от работата на компанията. Веригата разполага и с център за професионално обучение, в който новите служители могат да придобият професия.