МО: Военна техника пътува към Хасково

Тя ще участват в предстоящите тактически учения с бойни стрелби

13.04.2026 | 22:14 ч. 6
БГНЕС

Военнослужещи и техника от военните формирования на Сухопътните войски ще преминат на 14 и 15 април по републиканската пътна и железопътна инфраструктура за участие в планирани учения, съобщават от Министерството на отбраната.

На 14 април от Сливен до учебен полигон “Корен” край Хасково по републиканската пътна и железопътна инфраструктура ще се придвижат личен състав и военна техника. Те ще участват в предстоящите тактически учения с бойни стрелби на военни формирования от 13-то бригадно командване.

На 15 април по републиканската пътна инфраструктура ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от градовете Горна Оряховица, Карлово, Мусачево и Стара Загора до учебен полигон “Ново село” за участие в полево обучение, което ще се проведе в района на полигона.

В края на март се проведе съвместна подготовка между военнослужещи от група “Морски специални сили” от Военноморските сили на Република България и военнослужещи от 42-ри батальон “Командо” на Кралската морска пехота на Обединено кралство Великобритания и Ирландия, припомни БТА.

военна техника Хасково учение
