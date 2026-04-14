Цените растат, шопската салата стана "златна" ВИДЕО

През месец април малката потребителска кошница е достигнала 61,05 евро. Това е с 2% ръст спрямо месец март, изчислиха от КНСБ.

Синдикатът представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница.

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари КНСБ започна ежемесечно наблюдение на 21 стоки от малката потребителска кошница – 20 хранителни и една нехранителна стоки. Целта е предотвратяване на необосновано поскъпване и нелоялни търговски практики. Обхватът включва 81 общини и над 600 търговски обекта. Включени са и горива и транспортни услуги.

От синдиката отчитат "осезаемо нарастване на стоките в малката потребителска кошница" и прогнозират, че "може да се очаква влошаване на покупателната способност на домакинствата".

Наблюдава се също, че търговците, очаквайки предстоящо поскъпване на цените на горивата, вдигат цените на стоките.

Краставиците и доматите с най-голям ръст

Най-голям ръст на цените е отчетен при краставиците – със 73,7%, при доматите – с 47,4%, при бензина – с 16,6% и при яйцата – с приблизително 29%.

При хляба, месото, ябълките и лимоните се наблюдава умерен ръст.

Отчита се лек спад на цената при сиренето, а при някои млечни продукти почти не се наблюдава промяна.

Млечните крави намаляват с 26% за 5 години

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов обърна внимание, че млечните крави са намалели с 26% за 5-годишен период, овцете майки – с 46%, козите майки – с 42%.

За периода от 2020 до 2025 г. стопанствата с млечни крави са намалели от 17 612 на 6 076. Стопанствата с овце майки са намалели от 19 450 на 6 870.

Стопанствата с кози майки – от 10 240 на 3 071, а стопанствата с биволици – от 487 са намалели на 357.

Пламен Димитров отново поиска таван на цените на горивата

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че за периода от януари 2026 до април 2026 г. изменението в цената на бензин A95 е със 16,8%, при дизеловото моторно гориво изменението е с 36% за литър, с 34,5% е нараснала цената на газ пропан-бутан за литър. 15,5% е изменението на билета за автобусен междуселищен транспорт (билет за автобус за 100 км).

Той отново настоя за таван на надценките на горивата и даде пример с други европейски държави, въвели подобни мерки.

"Мерките от държавата закъсняха", категоричен е президентът на КНСБ.