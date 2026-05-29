Балканската блокада пред стремежа на Украйна към членство в ЕС

Редица страни от ЕС, включително Австрия и Гърция, забавят напредъка по процеса на членство на Украйна, като настояват страните от Западните Балкани да не бъдат пренебрегвани и оставяни на заден план.

Това възражение идва на фона на факта, че Унгария забавя откриването на преговорите за присъединяване на Украйна заради правата на етническото унгарско малцинство в Украйна. От друга страна Полша сигнализира за проблеми, свързани със селското стопанство и транспортната индустрия, а украинският парламент бавно приема необходимите реформи.

"Едни и същи правила и условия трябва да важат за всички кандидати. Тук винаги имаме този специален фокус върху страните от Западните Балкани“, каза австрийският министър на Европа Клаудия Бауер пред журналисти на министерска среща в Брюксел на 26 май.

"За някои има път за изпреварване, с който някои вече могат да са стъпили в Европейския съюз, докато други трябва да работят десетилетия за членство“, каза Бауер.

Дипломатически източник от ЕС заяви пред Kyiv Independent, че макар Гърция "да подкрепя процеса на присъединяване на Украйна и Молдова от съществено значение е напредъкът по пътищата им за присъединяване да не идва за сметка на Западните Балкани, чиято европейска перспектива е ясно призната след Солунската програма от 2003 година“.

От срещата тогава, когато ЕС официално призна, че страните от Западните Балкани имат бъдеще в ЕС, само Словения (2004 г.) и Хърватия (2013 г.) са се присъединили успешно към блока.

Черна гора и Албания са съответно следващите по ред, като се очаква Черна гора да бъде следващата страна, която ще се присъедини към ЕС, а Албания е преминала ключов етап към членство на 26 май.

Други страни от региона изостават значително

Северна Македония е страна кандидат от 2005 г., но по-нататъшният напредък беше блокиран в продължение на години от Гърция, а сега и поради спор с България по въпроси, свързани с етническата идентичност.

Сърбия стана кандидат през 2005 г., постигна известен напредък по критериите за присъединяване, но демократично отстъпва назад. Това накара ЕС да обсъди замразяването на достъпа на Белград до финансиране.

А Босна и Херцеговина и Косово все още не са станали официални кандидати за членство.

Украйна изпревари последните две, когато получи статут на кандидатка през 2022 г. Ако започне да отваря клъстери за разширяване, както се очаква през юни, тя ще изпревари и Северна Македония.

Допълнителни правила

На 18 май германският канцлер Фридрих Мерц изпрати писмо до президентите на ЕС, в което предложи допълнителни права на ЕС за всички страни кандидатки и асоциирано членство за Украйна.

Предложението на Мерц "правилно признава геополитическата необходимост от разширяване, а предложението на Берлин е прагматичен опит да се съгласува този императив с резервираността, която се усеща в много национални столици относно специалното отношение към Украйна“, каза Мартин Ленг от Брюкселския институт за геополитика.

Свързани статии Мерц предлага Украйна да получи статута на асоцииран член на ЕС

Канцлерът за първи път повдигна тази идея на неформална среща на лидерите на ЕС през април, но писмото отбеляза официална стъпка към опит за ускоряване на процеса, в която той поиска създаването на работна група по темата.

Въпреки че Германия подкрепя пълноправното членство на Украйна в ЕС и иска преговорите да продължат възможно най-бързо, идеята на Мерц за асоциирано членство беше приета зле в Украйна, където президентът Володимир Зеленски изключи всичко друго, освен пълноправно членство.

"Радваме се да я обсъдим (идеята на Мерц) тук, но не трябва да има два класа кандидати“, мнение, изразено от множество лидери на ЕС.

Ръководителите на правителствата на ЕС ще имат възможността евентуално да обсъдят предложението на Мерц на среща със страните от Западните Балкани на 5 юни и отново на срещата на върха на лидерите на ЕС на 18 юни.

За Ленг реакциите към плана на Мерц разкриват една неудобна истина: "вече няма удобен смокинов лист, който да прикрива по-широко нежелание относно разширяването на ЕС“.

"Киев ще трябва да свикне с неудовлетворяващия брюкселски фъдж, който също е неразделна част от европейския проект“, каза Ленг.