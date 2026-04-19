Тежка катастрофа на изхода на София по АМ "Тракия"

Движението към Пловдив е спряно

19.04.2026 | 19:00 ч. Обновена: 19.04.2026 | 19:17 ч.
Брутална катастрофа е станала на изхода на София по АМ "Тракия", сигнализират шофьори във Facebook групата "Магистрала Тракия". 

От кадрите се вижда, че половината автомобил е напълно премазан. На мястото има пожарна, полиция и линейка. 

Камион е блъснал отзад лекия автомобил, управляван от жена на 69 години. Тя е била извадена с помощта на служители на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", които е трябвало да срежат колата.

Към момента няма информация за шофьора на камиона.

Временно движението по АМ "Тракия" при км 2, в посока Бургас е ограничено поради ПТП. Обходният маршрут е по път I-6 София - Бургас. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщават от АПИ.

катастрофа АМ Тракия Тракия инцидент Цариградско шосе
