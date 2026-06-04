В НС ще обсъждат промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

Парламентът ще обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите днес.

Първият законопроект предвижда изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефта и продуктите от нефтен произход.

Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнатите дружества.

Втората законодателна инициатива е свързана с промени в Закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Витанов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Предвижда се създаване на координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата.

Законопроектът урежда и преобразуването на съществуващи административни услуги, като създава необходимата нормативна основа за приемане на подзаконови актове в шестмесечен срок след влизането му в сила.