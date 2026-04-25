Слави Василев: ПБ: Румен Радев е много подготвен за премиер, предстоят добри времена

Идва времето на истинското правосъдие, идва време на прозрачността, на правовата държава и отговорността. Това заяви пред БНТ депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев.

Това ще бъде първото успешно управление от над 20 години насам, което България ще има. Първо, заради фигурата на министър-председателя. Уверявам Ви, че Румен Радев е много по-подготвен, отколкото беше Симеон Сакскобургготски, когато дойде, заяви Василев.

"От Бойко Борисов, който 2009 г., като дойде, демонстрира известна неспособност да обхване всичките процеси в държавата отвъд материалния интерес. България ще има един компетентен министър-председател, който познава добре всички досиета, всички наболели проблеми и един екип, който ще се настани в Министерския съвет, който ще последва тази компетентност и тази експертиза. Предстоят добри времена", добави той.

Запитан как приема това, че ще стане депутат, Василев коментира: „Смятам, че то е логична последователност на усилията ми да подкрепим президента Радев. Аз съм го правил от убеждение, защото знам, че той е човек, който би могъл да промени много неща в България и предстои да ги видим. Слава на Бога! Така че аз благодаря от вашия ефир на президента, че ми гласува доверие. Благодаря и на силистренци, които ми дадоха гласа си и рекорден резултат постигнахме там. Ще предстои период, в който запретваме ръкави и започваме да работим.“

Снощи късно ЦИК обяви имената на 240 депутати. Следващата стъпка е президентът Йотова да насрочи дата за свикване на парламента.

А за това, което предстои след това, Василев отбеляза: „Предстои един парламентарен ден, в който много бързо, подозирам, парламентарната група на „Прогресивна България“ ще вземе решение и по отношение на председателя на групата, по отношение на председател на Народното събрание, по отношение на това да приемем стария правилник да продължи да действа, за да си дадем време един месец да създадем нов правилник за действие на Народното събрание. И това ще бъде активен парламентарен ден, в който ще трябва институцията да заработи много бързо. И след това следва процедурата по членът 99 от Конституцията за връчването на мандатите. Аз доколкото знам, това ще стане по-следващата седмица.“

На въпроса дали ще бъде министър Василев отговори: „Познавайки президента, подозирам, че по-скоро ще бъда полезен в Народното събрание.“

Василев коментира какви ще бъдат нещата, които ще свършат като безапелационни победители със 131 депутата в парламента.

„Ами ще можем най-накрая да предложим дневен ред на българското общество, който дневен ред съществува в програмата на „Прогресивна България“. Аз ще припомня, че веднага след като президентът подаде оставка, първите месец и половина-два, преди да започне кампанията, цялото време отиде за да изготвим и изработим подобна програма. Неслучайно го направихме, защото много ясни трябва да са посоките и целите, които ние ще въведем в изпълнение. И фактът, че ще можем да го направим, без да се съобразяваме с коалиционни партньори, ни дава надежда и глътка въздух на цялото общество, че не само ще има един човек, който ще носи отговорността и това е президентът Радев, но и ще можем със пълен размах да осъществим и кадрови промени, и определени политически и законови промени, които да освободят обществения живот от наследството на тези, които българите изритаха на 19-ти“, каза депутатът.

На въпрос дали са готови да споделят властта например с ПП-ДБ Василев отговори: „Готови сме да споделяме властта. Аз имах разговори с президента Радев по отношение на комисиите в Народното събрание. И там има известна нагласа да се помисли по какъв начин да покажем, че има възможност за споделяне на тази власт, ако опозицията се държи конструктивно. Да не говорим, че за мандата за съдебна реформа, мандат, който българите искат, той изисква разговори с останали политически формации. Веднага бързам да кажа, че там не са ГЕРБ и Новото начало, за да не се появят спекулации. Така че ние сме конструктивно отворени.“

Депутатът от „Прогресивна България“ допълни още, че идва времето на истинското правосъдие. „Идва времето на истинското правосъдие. Идва време на прозрачността. Идва времето на правовата държава и на отговорността“, каза Слави Василев.