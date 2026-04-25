Скандал в Украйна: Измършавели войници са останали без храна и вода на фронта

Министерството на отбраната на Украйна уволни висш командир, след като се появиха снимки на група измършавели войници, оставени на фронтовата линия в продължение на месеци без храна и вода.

Скандалът избухна, след като съпругата на един от войниците, Анастасия Силчук, публикува снимките в социалните медии. Четиримата мъже изглеждаха бледи и видимо недохранени, с изпъкнали гръдни кошове и тънки ръце.

Войниците са прекарали осем месеца в защита на свиваща се издатина от територия на левия бряг на река Оскил, близо до североизточния украински град Купянск, казаха техни роднини. Хранителни запаси и лекарства можеха да бъдат доставяни само с дрон.

"Когато момчетата пристигнаха на фронтовата линия, тежаха над 80-90 кг. Но сега тежат около 50 кг", написа Силчук към снимките.

След една доставка, твърди тя, не се появила повече храна в продължение на 10 дни. Войниците били принудени да пият дъждовна вода и да топят сняг, за да оцелеят.

"Най-дългото време, през което бяха без храна, беше 17 дни. Не ги слушаха по радиото или може би никой не искаше да ги слуша. Съпругът ми викаше и молеше, казвайки, че няма храна и вода", разказва тя, добавяйки, че проблемът е по-голям от един случай.

Друга роднина, Иванна Побережнюк, казва, че войниците от 14-та отделна механизирана бригада са оставени в изключително трудно положение.

"Бойците губят съзнание от глад", твърди тя.

Баща й бил евакуиран от позицията, но други все още са заседнали там, добавя тя.

Генералният щаб на Украйна заяви, че е сменил командира, който е отговарял за храненето на войниците

Бригадата призна, че има логистични проблеми и заяви, че доставките са възможни само по въздух, тъй като местоположението им е изключително близо до вражеските линии.

Говорител заяви:

"Всичко се извършва с дронове. Руснаците обръщат максимално внимание на доставките на храна, боеприпаси и гориво. Те прехващат и свалят колкото е възможно повече. Понякога всъщност не се интересуват толкова от нашето военно оборудване, колкото от логистиката."

След пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в началото на 2022 г. сивата зона между двете страни се разшири драстично. И двете страни използват дронове широко за наблюдение и за насочване към бронирани машини и пехота. Войниците са принудени да вървят 10-15 км, за да достигнат предните си позиции.

През последните месеци Украйна използва все повече безпилотни наземни роботи, за да изпраща доставки в открити райони и да евакуира ранени войници. В сектора Купянск Русия разруши мостове през река Оскил в опит да отреже украинските сили на левия бряг.

Силчук заяви в петък, че условията са се подобрили, откакто проблемът излезе наяве.

"Има нов командир", написа тя, цитирана от The Guardian. "Той ни се обади и каза, че ситуацията се разрешава. И наистина е така. Съпругът ми ми писа, че просто е ял повече, отколкото през последните осем месеца. Момчетата се хранят малко по малко в момента. Стомасите им са се свили и не знаят дали ще имат храна утре или не. Вярвам, че тази ситуация трябваше да бъде публично оповестена. Трябва да има ротация; момчетата се нуждаят от медицинско лечение."

Военното командване на Украйна заяви, че е започнало разследване.

"Трябва да се отбележи, че наскоро на позицията на 14-та пехотна бригада беше доставена друга пратка с храна. Ако има благоприятни условия, ще бъде извършена незабавна евакуация на нашите войници", добавиха още те.