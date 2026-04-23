Разрив в ПП-ДБ: Мирчев сърдит на Атанасов, не си вдигал телефона

До часове лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев трябва да информира ЦИК откъде влиза като депутат - Пловдив или от родното Хасково. А спрямо този избор ще стане ясно дали в парламента ще бъде и депутатът от "Демократична България".

Казусът разпали недевоство през последните дни, тъй като потенциалното отпадане на Пейков от парламента разстрои ДБ.

Ако лидерът на ПП влезе от Хасково, в Пловдив двата мандата отиват за "Да, България". Там Пейков остана 3-и, след като добрият му приятел Чило Попов го изпревари на втората позиция с преференции. Но пък тогава от Хасково депутат няма да стане кадър на ДСБ - Катя Панева, която е в ръководството на партията, или бившият лидер на "Зелените" Владислав Панев, пишат от "24 часа".

За да не настъпи взрив, който рискува да разруши тройната дясна коалиция, ако бъде обвинен, че е избрал нарочно в полза на единия от партньорите, Асен Василев иска да чуе от тях как да реши казуса.

Лидерът на ПП упорито търсел двамата свои партньори - лидерите на "Да, България" и "Демократи за силна България", за да направи най-оптималното за предизборната коалиция "ПП-ДБ-ДСБ", която получи 12,6% (почти 409 хил. гласа) на 19 април и ще има 37 депутати.

Реалността от разпад на десните преди първия ден на парламента, е повече от реална

Василев бил в постоянна комуникация с Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов, но поотделно, като те самите помежду си не били вдигали телефоните от 19 април насам, твърди партийната мълва. Не е ясно участва ли в тази опити за комуникация сдържаният по характер втори съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Според хора от ДБ Мирчев обмислял да регистрира самостоятелна парламентарна група. Той има бройката за такава - 14 дотук от депутатите на тройната коалиция са именно от "Да, България".

Още не е ясно колко ще са от ДСБ, защото зависи и от двойните водачи на "Промяната" - Асен Василев, но и Николай Денков, който би могъл да освободи мястото в Благоевград за човек на ген. Атанас Атанасов. Така най-вероятно ДСБ ще имат 6 или 7 избраници в 37-членната група.

"Продължаваме Промяната" пращат в парламента 17 депутати, колкото бяха и в досегашния парламент след изключването на Божанков и Лорер.

От тримата коалиционни партньори само ген. Атанасов няма как да направи отделна група, тъй като по парламентарния правилник необходимият затова брой народни представители е 10.

Асен Василев в най-деликатната ситуация и обеща в социалните мрежи: "...понеже става дума за двама кандидати на "Демократична България", ако колегите от "Да България" и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение."

Проблемът е, че до утре лидерът на ПП трябва да подпише собственоръчна декларация откъде точно ще е депутат.

"Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза. Имаме много по-големи и отговорни задачи. И те могат да бъдат решени само от истински отбор", напомни във фейсбук Василев в очакване на мирно решение между Мирчев и Атанасов.