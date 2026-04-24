BGONAIR Live Новини Днес | 105

14-годишно момче падна от 5 метра, след като се срути парапет от НДК

Свидетели твърдят, че е бил бутнат

24.04.2026 | 18:52 ч. Обновена: 24.04.2026 | 19:11 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

14-годишно момче е пострадало при срутване на парапет от сградата на НДК. То е паднало от почти 5 метра височина. На място са пристигнали полиция и линейка. Пострадалото дете е закарано в "Пирогов", съобщава bTV.  

Момчето е седяло върху парапета, когато той се откъсва и пада заедно с него. Негови приятели обаче, които са били на мястото на инцидента, твърдят, че е бил блъснат срещу парапета и тогава той се откъсва и момчето пада заедно с него. 

Детето е настанено в шокова зала и е в кома, съобщиха от "Пирогов".

