14-годишно момче падна от 5 метра, след като се срути парапет от НДК

14-годишно момче е пострадало при срутване на парапет от сградата на НДК. То е паднало от почти 5 метра височина. На място са пристигнали полиция и линейка. Пострадалото дете е закарано в "Пирогов", съобщава bTV.

Момчето е седяло върху парапета, когато той се откъсва и пада заедно с него. Негови приятели обаче, които са били на мястото на инцидента, твърдят, че е бил блъснат срещу парапета и тогава той се откъсва и момчето пада заедно с него.

Детето е настанено в шокова зала и е в кома, съобщиха от "Пирогов".