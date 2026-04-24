Украински войник към руски студенти: Ще ви убия всички, ако се запишете във войната на Путин ВИДЕО

24.04.2026 | 20:45 ч. 12

Служител на украинските тайни сили е успял да пробие университетска кампания за набиране на персонал от руската армия и е предупредил студентите, че ги очаква сигурна смърт, ако отидат на война.

Маскираният разузнавателен агент се е представил за един от бойците на Владимир Путин и е бил допуснат виртуално до среща със стотици потенциални новобранци.

Подобни сесии, предназначени да насърчат студентите да подписват военни договори, се провеждат в университети в цяла Русия, за да се увеличи броят на фронта, където силите на Путин губят поне хиляди мъже всеки месец, според украинските власти.

Изнудаване и заплахи

Кадри показват мъжа, който говори по жива връзка, докато казва на студенти в лекционна зала в Кубанския държавен аграрен университет в Краснодар: "Аз всъщност съм войник, не съм руснак, а украинец. И искам да ви кажа, не дай Боже да отидете там - ще трябва да ви убия, всеки един от вас, който подпише този договор".

Ръководителите на университетите се опитаха да прекъснат връзката, но го направиха едва след като украинският офицер предупреди студентите: "Всичките ви лица са записани, точно както и тези на ректора".

Войникът продължи да разказва на групата как руските командири изнудват войниците си за пари.

"Фронтовата линия не се е помръднала от четири години и стои неподвижно“, казва маскираният войник, визирайки руския провал във войната.

Нахлуването на Путин доведе до "гробище с размерите на две държави. Честно казано, всеки, който дойде на украинска земя, ще го убием“, каза той.

Смутените университетски ръководители най-накрая прекъснаха връзката и екраните в лекционната зала се изпразниха.

Изминаха четири години, откакто Русия започна мащабното си нахлуване в Украйна, атакувайки страната от множество посоки.

Най-големият конфликт в Европа

Цената на войната е висока и от двете страни и тъй като най-големият конфликт в Европа навлиза в петата си година, няма признаци за мирно споразумение въпреки дипломатическите усилия на САЩ през последната година.

Руски удари убиха най-малко двама души в Украйна, съобщиха официални лица в неделя, след като украинските военни удариха фабрика за дронове в югозападна Русия.

"Масивен“ нощен удар с дрон в Чернигов в Северна Украйна уби 16-годишно момче и рани четирима други, според началника на военната администрация на града.

