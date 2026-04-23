Български милиардер купува Левски?

Атанас Бостанджиев ще бъде новият собственик на Левски, твърди "Блиц". Той има бизнес е свързан с разнообразни сфери, сред които енергетика, строителство и петрол.

Бостанджиев имаше роля в инвестирането в Левски преди 14 години. По това време той беше шеф на международния бизнес на руската банка ВТБ Капитал, която спонсорираше "сините".

Тогава роденият в Бургас бизнесмен призна, че е голям фен на Левски и Челси.

"Марица" стига и по-далеч - той ще бъде представен утре, ден преди дербито с ЦСКА.

Бостанджиев, заедно с Първолета Щерева притежава инвестиционен фонд GemCorp. Последната новина за компанията е, че инвестира близо 2 млрд. долара за изграждане на петролна рафинерия в Кабинда, Ангола, съобщава световната медийна агенция Bloomberg. Базираният в Лондон фонд притежава 90% дял в новооткритата рафинерия, а държавната компания Sonangol държи останалата част.

GemCorp е основана през 2014 г. и оттогава е инвестирала 7 милиарда долара в развиващите се пазари. Компанията има над 500 служители в цял свят, както и представителства в Съединените американски щати, Близкия Изток, Азия и Африка.

През 2023 г. GemCorp придоби дял във вятърния парк Lake Turkana в Северна Кения, собственост на холдинга Osprey, който е най-големият действащ вятърен парк в Африка.

Името му се свързва с марината в Созопол, като по последни проекти иска да вдига в курорта луксозен комплекс и ново пристанище.