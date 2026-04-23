Окончателно: ПП получава 131 мандата, ГЕРБ-СДС – 39 мандата, ПП-ДБ – 37 мандата

Централната избирателна комисия обяви окончателните данни за изборите в неделя.
Централната избирателна комисия обяви официално разпределението на мандатите в 52-ото Народно събрание, в което ще участват три коалиции и две партии.
"Прогресивна България" - 131 мандата
ГЕРБ-СДС – 39 мандата
ПП-ДБ – 37 мандата
ДПС – 21 мандата
"Възраждане" - 12 мандата
Действителните гласове са както следва:
„Прогресивна България” - 1 444 920, ГЕРБ-СДС - 433 755, ПП-ДБ - 408 846, ДПС - 230 693, „Възраждане” - 137 940.
Общо действителните гласове са 2 656 154.
Гражданите с право на глас са били 6 627 747, а броят на гласувалите е 3 360 330.
Очаква се в събота да станат ясни и имената на новите 240 народни представители.
Преди дни президентът Илияна Йотова обяви, че има готовност да свика 52-рото НС в сряда или четвъртък следващата седмица.