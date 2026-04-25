Фалшиви сайтове прибират по 2 евро такса за Дунав мост - Русе

Такса "мост" за Дунав мост – Русе се заплаща онлайн само чрез Е-Портала на Агенция "Митници". Това припомнят от агенцията във връзка със случай на оплакване от гражданин, платил такса „мост“ за Дунав мост – Русе към нелегитимен сайт. Преминаващите с леки автомобили могат да платят и на място в брой или с банкова карта.

Таксата е нормативно определена и е една и съща при касово и безкасово плащане – 2 евро.

Други сайтове, които твърдят, че предлагат подобна услуга, следва да се разглеждат като опит за измама. Във връзка със случая на румънски гражданин, заплатил към нелегитимен сайт, Агенция "Митници" е уведомила оперативно компетентните органи.

Такса "мост" се администрира от Агенция "Митници" при преминаване на Дунав мост Русе – Гюргево в посока изход от страната. При преминаване на моста в обратната посока – от Румъния към България, таксата се администрира от румънските власти.

От лятото на 2024 г. такса "мост" за преминаване на Дунав мост – Русе може да се заплаща и онлайн на всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места), без значение държавата им на регистрация.

Дунав мост е в ремонт от 10 юли 2024 г., който се изпълнява поетапно. Организацията на работа позволява преминаване на превозните средства двупосочно в платното, в което не се извършват строително-монтажни дейности, припомня БТА.